Melissa Vargas Galibiyet Sevincini Tribünde Yaşadı: Zehra Güneş'in Annesine Sarıldığı Anlar İçleri Isıttı!

Küba doğumlu Melissa Vargas, Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı olarak forma giyerken Türk vatandaşlığı aldıktan sonra A Milli Takım'da da Filenin Sultanları'nın en güçlü silahlarından biri haline geldi. Eylül'de finalde İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonu olan milli takımda omuz omuza mücadele ettiği Zehra Güneş ise kulüpte VakıfBank formasını giyse de sahanın dışında ayrılmaz ikili olarak anılıyorlar. Geçtiğimiz aylarda aralarındaki küçük gerilimin ardından sorunun kısa sürede çözülmesi de bu sebeple hayranlarını mutlu etmişti.