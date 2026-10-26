Melissa Vargas Galibiyet Sevincini Tribünde Yaşadı: Zehra Güneş'in Annesine Sarıldığı Anlar İçleri Isıttı!
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Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'nın Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendiği maçın en tatlı anı, son sayıdan sonra sahada değil tribünde yaşandı. Galibiyetin keyfini çıkaran Melissa Vargas, maçı tribünden takip eden Zehra Güneş'in annesini görünce soluğu yanında aldı ve sevincini ona kocaman sarılarak paylaştı. TRT Spor Yıldız'ın paylaştığı o sıcacık görüntüler kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaştı.
Geçtiğimiz aylarda küçük bir küslük krizi yaşayan Melissa Vargas ve Zehra Güneş, kısa süre sonra buzları eritmişti.
Dün maçta karşı karşıya gelen ikiliden Melissa Vargas, Fenerbahçe Medicana ile galip gelen taraf oldu.
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