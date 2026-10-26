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Melissa Vargas Galibiyet Sevincini Tribünde Yaşadı: Zehra Güneş'in Annesine Sarıldığı Anlar İçleri Isıttı!

Melissa Vargas Galibiyet Sevincini Tribünde Yaşadı: Zehra Güneş'in Annesine Sarıldığı Anlar İçleri Isıttı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
26.10.2026 - 09:06
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Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'nın Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendiği maçın en tatlı anı, son sayıdan sonra sahada değil tribünde yaşandı. Galibiyetin keyfini çıkaran Melissa Vargas, maçı tribünden takip eden Zehra Güneş'in annesini görünce soluğu yanında aldı ve sevincini ona kocaman sarılarak paylaştı. TRT Spor Yıldız'ın paylaştığı o sıcacık görüntüler kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaştı.

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Geçtiğimiz aylarda küçük bir küslük krizi yaşayan Melissa Vargas ve Zehra Güneş, kısa süre sonra buzları eritmişti.

Geçtiğimiz aylarda küçük bir küslük krizi yaşayan Melissa Vargas ve Zehra Güneş, kısa süre sonra buzları eritmişti.

Küba doğumlu Melissa Vargas, Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı olarak forma giyerken Türk vatandaşlığı aldıktan sonra A Milli Takım'da da Filenin Sultanları'nın en güçlü silahlarından biri haline geldi. Eylül'de finalde İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonu olan milli takımda omuz omuza mücadele ettiği Zehra Güneş ise kulüpte VakıfBank formasını giyse de sahanın dışında ayrılmaz ikili olarak anılıyorlar. Geçtiğimiz aylarda aralarındaki küçük gerilimin ardından sorunun kısa sürede çözülmesi de bu sebeple hayranlarını mutlu etmişti.

Dün maçta karşı karşıya gelen ikiliden Melissa Vargas, Fenerbahçe Medicana ile galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederken Melissa Vargas da 21 sayıyla takımının en skorer isimleri arasına girdi. Takım arkadaşlarıyla galibiyeti kutlayan yıldız oyuncu, kısa süre sonra tribünün önüne gelerek maçı oradan izleyen Zehra Güneş'in annesine uzandı ve ona sarıldı. Kameralara yansıyan görüntüler ise hayranlarının içini eritti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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