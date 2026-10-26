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Aradığı Aşkı Bulamayanlar Çareyi Büyülerde Arıyor: Parayla Satılan Aşk

Aradığı Aşkı Bulamayanlar Çareyi Büyülerde Arıyor: Parayla Satılan Aşk

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 09:16
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ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre Z kuşağı, aşkı artık flört uygulamalarında değil, büyü, fal ve manifestasyon gibi yöntemlerde arıyor. Katılımcıların %64'ü ilişkilerini iyileştirmek için en az bir kez spiritüel veya mistik yollara başvurduğunu belirtirken, aralarından bazı gençlerin 'bağlama büyüsü' olarak bilinen aşk büyüleri yaptırmak uğruna para bile harcadığı ortaya çıktı.

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Z kuşağının %64'ü aşk hayatı için en az bir kez spiritüel yöntem denedi.

Z kuşağının %64'ü aşk hayatı için en az bir kez spiritüel yöntem denedi.

DatingNews tarafından ağustos 2026'da, ABD'de yaşayan 1.013 kişi üzerinde yapılan çevrimiçi anket, flört uygulamalarından bunalan gençlerin çözümü giderek daha soyut alanlarda aradığını gösterdi. Araştırmaya göre Z kuşağının %64'ü, milenyum kuşağının ise %51'i aşk hayatını iyileştirmek için en az bir kez spiritüel, medyum ya da manifestasyon temelli bir yönteme başvurdu. Tüm kuşaklar birlikte değerlendirildiğinde bu oran %35'te kaldı.

Z kuşağında en yaygın yöntem %29 ile manifestasyon oldu. Bunu %25 ile medyuma gitmek, %19 ile aşk büyüsü için ödeme yapmak, %17 ile tarot falı baktırmak ve %16 ile astroloji uyumluluk haritalarına başvurmak izledi. Araştırmanın hata payı, %95 güven aralığında ±3,1 puan olarak belirtiliyor.

Z kuşağının %19'u Etsy ve TikTok gibi platformlarda aşk büyüsü için para ödedi.

Z kuşağının %19'u Etsy ve TikTok gibi platformlarda aşk büyüsü için para ödedi.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, ödeme yapılan hizmetlerin yaygınlığı oldu. Z kuşağındaki katılımcıların %19'u, Etsy ve TikTok gibi platformlar üzerinden bir büyü ya da aşk ritüeli satın aldığını söyledi. Bu oran milenyum kuşağında %16, X kuşağında %6, baby boomer kuşağında ise %2 olarak kaydedildi.

Tüm yaş grupları birlikte ele alındığında katılımcıların %10'u aşk büyüsü için ödeme yapmış durumda. Makalede, bu yönelimin flört sektörünün sunamadığı bir şeyi gençlerin büyüde bulmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor. Büyünün ya da falın aşk hayatını gerçekten iyileştirip iyileştirmediğinin ise ölçülmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Yaş ilerledikçe bu yöntemlere ilgi azalırken milenyum kuşağı astrolojiye en çok başvuran grup oldu.

Yaş ilerledikçe bu yöntemlere ilgi azalırken milenyum kuşağı astrolojiye en çok başvuran grup oldu.

Kuşaklar arasındaki fark, tercih edilen yöntemlerde de kendini gösterdi. Astroloji ve uyumluluk haritalarına en çok başvuran grup %18 ile milenyum kuşağı oldu. Aynı kuşak, kristalleri yalnızca süs eşyası değil ruhani bir araç olarak gören en büyük grup olarak öne çıktı (%10).

X kuşağında en az bir yöntemi deneyenlerin oranı %25 olurken, bu grupta en sık tercih edilen yöntem %8 ile tarot oldu. Baby boomer kuşağında oran %12'ye geriledi. Bu kuşakta sosyal medyada öne çıkan yöntemlerden çok, daha 'klasik' kabul edilen astroloji (%5) ve medyum (%3) tercih edildi.

Z kuşağı ritüelleri eğlenceden çok ciddi bir amaçla deniyor ve yarısına yakını sonuç aldığını belirtiyor.

Z kuşağı ritüelleri eğlenceden çok ciddi bir amaçla deniyor ve yarısına yakını sonuç aldığını belirtiyor.

Katılımcıların motivasyonları da yaşa göre değişti. Bu yöntemlere merakla yönelenlerin oranı Z kuşağında %34, X kuşağında %35, baby boomer kuşağında %42 olurken milenyumlarda %32'de kaldı. Z kuşağında yalnızca %15'i bunu eğlence amacıyla yaptığını söylerken bu oran baby boomer kuşağında %40'a çıktı. Z kuşağının %22'si ise ilişkisini iyileştirmek istediği için bu yola başvurdu. Baby boomer kuşağında aynı oran %8 olarak açıklandı.

Z kuşağında %13'lük bir kesim eski sevgilisini geri kazanmak için büyüye yönelirken, milenyumların %16'sı yeni biriyle tanışmak amacıyla bu yolu seçti. Sonuçlar da dikkat çekici. Z kuşağındaki katılımcıların %46'sı yöntemlerin en azından kısmen işe yaradığını söyledi. Bu grupta %17'si 'işe yaradı', %29'u ise 'bir ölçüde işe yaradı' yanıtını verdi. Milenyumlarda %23 net biçimde 'işe yaradı' derken, X kuşağında %57'si ve baby boomer kuşağında %66'sı 'işe yaramadı' dedi.

Z kuşağının en çok güvendiği kaynak terapi olsa da yaklaşık üçte biri büyü ve fala güveniyor.

Z kuşağının en çok güvendiği kaynak terapi olsa da yaklaşık üçte biri büyü ve fala güveniyor.

Araştırmada katılımcılara flört konusunda en çok kimin tavsiyesine güvendikleri de soruldu. Z kuşağında en çok seçilen yanıt %38 ile terapi oldu. Yani gençlerin geleneksel yöntemleri bırakıp tamamen büyüye yöneldiği söylenemez. Öte yandan günlük astroloji yorumlarını en güvenilir kaynak sayanların oranı %14, medyum ve tarot okuyucularını seçenlerin oranı %10, aşk büyüsünü seçenlerin oranı ise %8 oldu. Bu üç yöntem birlikte değerlendirildiğinde Z kuşağının yaklaşık üçte biri, flört tavsiyesinde en çok büyü ve fala güveniyor. Flört koçunu seçenlerin oranı ise yalnızca %7'de kaldı.

Arkadaş ve aileye duyulan güven ise yaşla birlikte artıyor. Bu kaynağı en güvenilir bulanların oranı Z kuşağında %23, milenyumlarda %25, X kuşağında %41, baby boomer kuşağında %50 oldu. Makale, insanların yaşlandıkça yıldızlardan çok yakınlarına ve kendi sezgilerine güvenme eğiliminde olduğu sonucuna varıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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