Aradığı Aşkı Bulamayanlar Çareyi Büyülerde Arıyor: Parayla Satılan Aşk

DatingNews tarafından ağustos 2026'da, ABD'de yaşayan 1.013 kişi üzerinde yapılan çevrimiçi anket, flört uygulamalarından bunalan gençlerin çözümü giderek daha soyut alanlarda aradığını gösterdi. Araştırmaya göre Z kuşağının %64'ü, milenyum kuşağının ise %51'i aşk hayatını iyileştirmek için en az bir kez spiritüel, medyum ya da manifestasyon temelli bir yönteme başvurdu. Tüm kuşaklar birlikte değerlendirildiğinde bu oran %35'te kaldı.

Z kuşağında en yaygın yöntem %29 ile manifestasyon oldu. Bunu %25 ile medyuma gitmek, %19 ile aşk büyüsü için ödeme yapmak, %17 ile tarot falı baktırmak ve %16 ile astroloji uyumluluk haritalarına başvurmak izledi. Araştırmanın hata payı, %95 güven aralığında ±3,1 puan olarak belirtiliyor.