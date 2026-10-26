Aradığı Aşkı Bulamayanlar Çareyi Büyülerde Arıyor: Parayla Satılan Aşk
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ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre Z kuşağı, aşkı artık flört uygulamalarında değil, büyü, fal ve manifestasyon gibi yöntemlerde arıyor. Katılımcıların %64'ü ilişkilerini iyileştirmek için en az bir kez spiritüel veya mistik yollara başvurduğunu belirtirken, aralarından bazı gençlerin 'bağlama büyüsü' olarak bilinen aşk büyüleri yaptırmak uğruna para bile harcadığı ortaya çıktı.
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Z kuşağının %64'ü aşk hayatı için en az bir kez spiritüel yöntem denedi.
Z kuşağının %19'u Etsy ve TikTok gibi platformlarda aşk büyüsü için para ödedi.
Yaş ilerledikçe bu yöntemlere ilgi azalırken milenyum kuşağı astrolojiye en çok başvuran grup oldu.
Z kuşağı ritüelleri eğlenceden çok ciddi bir amaçla deniyor ve yarısına yakını sonuç aldığını belirtiyor.
Z kuşağının en çok güvendiği kaynak terapi olsa da yaklaşık üçte biri büyü ve fala güveniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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