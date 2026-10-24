Donna Griffiths Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? 976 Gün Hapşıran İngiliz Kadının Rekor Hikayesi
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker yarışmasında sorulan bir soru, İngiliz Donna Griffiths'i yeniden gündeme taşıdı. Yarışmacılara Donna Griffiths'in 976 gün boyunca aralıksız gerçekleştirdiği refleks soruldu; doğru cevap hapşırmaktı. Peki Donna Griffiths kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Donna Griffiths ve rekor hikayesi hakkında bilinenler.
Donna Griffiths, tarihin en uzun hapşırma nöbetiyle Guinness Dünya Rekorları'na girdi.
Donna Griffiths Kaç Yaşında, Nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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