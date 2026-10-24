article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Donna Griffiths Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? 976 Gün Hapşıran İngiliz Kadının Rekor Hikayesi

Donna Griffiths Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? 976 Gün Hapşıran İngiliz Kadının Rekor Hikayesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 22:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker yarışmasında sorulan bir soru, İngiliz Donna Griffiths'i yeniden gündeme taşıdı. Yarışmacılara Donna Griffiths'in 976 gün boyunca aralıksız gerçekleştirdiği refleks soruldu; doğru cevap hapşırmaktı. Peki Donna Griffiths kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Donna Griffiths ve rekor hikayesi hakkında bilinenler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Donna Griffiths, tarihin en uzun hapşırma nöbetiyle Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Donna Griffiths, tarihin en uzun hapşırma nöbetiyle Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Guinness Dünya Rekorları'nın kayıtlarına göre Donna Griffiths'in hapşırma nöbeti 26 Temmuz 1981'de başladı ve 976 gün sürdü. Donna Griffiths, hapşırmadan geçen ilk gününü 16 Eylül 1983'te yaşadı. Guinness, Donna Griffiths'in bu süre boyunca milyonlarca kez hapşırdığını belirtiyor.

Donna Griffiths Kimdir?

Donna Griffiths, dünyanın en uzun süreli hapşırma nöbeti rekorunun sahibi olan İngiliz bir kadındır. Donna Griffiths, çocukluk yıllarında başlayan ve yaklaşık iki yıl sekiz ay süren kontrolsüz hapşırma nöbeti nedeniyle tanınıyor. Guinness Dünya Rekorları'nın aktardığına göre Donna Griffiths bugün Baobab Growth adlı bir şirketi yönetiyor ve They Said I Was Mad adlı bir kitap yazdı. Donna Griffiths kitabının ikinci bölümünde hapşırma nöbetini anlatıyor.

Donna Griffiths Kaç Yaşında, Nereli?

Donna Griffiths Kaç Yaşında, Nereli?

Guinness Dünya Rekorları'nın kayıtlarına göre Donna Griffiths 1969 doğumlu ve Birleşik Krallık vatandaşı. Bu bilgiye göre Donna Griffiths 2026 itibarıyla 56 ya da 57 yaşında. Nöbet başladığında Donna Griffiths henüz 11-12 yaşlarındaydı.

Hapşırma Nöbeti Ne Zaman Başladı?

Guinness Dünya Rekorları, Donna Griffiths'in hapşırma nöbetinin başlangıç tarihini 26 Temmuz 1981 olarak kaydediyor. Bazı Türkçe haberlerde ise başlangıç tarihi 13 Ocak 1981 olarak geçiyor. Rekor kaydında esas alınan süre 976 gün ve nöbetin sona erdiği tarih 16 Eylül 1983.

Beyaz'la Joker'de Hangi Soru Soruldu?

Beyaz'la Joker yarışmasında yarışmacılara İngiliz Donna Griffiths'in tam 976 gün boyunca aralıksız hangi refleksi gerçekleştirerek tıp tarihine geçtiği soruldu. Soruda bağırmak, gülmemek, esnemek ve hapşırmak seçenekleri yer aldı. Doğru cevap hapşırmak oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın