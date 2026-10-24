Donna Griffiths Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? 976 Gün Hapşıran İngiliz Kadının Rekor Hikayesi

Guinness Dünya Rekorları'nın kayıtlarına göre Donna Griffiths 1969 doğumlu ve Birleşik Krallık vatandaşı. Bu bilgiye göre Donna Griffiths 2026 itibarıyla 56 ya da 57 yaşında. Nöbet başladığında Donna Griffiths henüz 11-12 yaşlarındaydı.

Hapşırma Nöbeti Ne Zaman Başladı?

Guinness Dünya Rekorları, Donna Griffiths'in hapşırma nöbetinin başlangıç tarihini 26 Temmuz 1981 olarak kaydediyor. Bazı Türkçe haberlerde ise başlangıç tarihi 13 Ocak 1981 olarak geçiyor. Rekor kaydında esas alınan süre 976 gün ve nöbetin sona erdiği tarih 16 Eylül 1983.

Beyaz'la Joker'de Hangi Soru Soruldu?

Beyaz'la Joker yarışmasında yarışmacılara İngiliz Donna Griffiths'in tam 976 gün boyunca aralıksız hangi refleksi gerçekleştirerek tıp tarihine geçtiği soruldu. Soruda bağırmak, gülmemek, esnemek ve hapşırmak seçenekleri yer aldı. Doğru cevap hapşırmak oldu.