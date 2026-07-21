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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega Seçimleri İptal Ettiğini Açıkladı

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega Seçimleri İptal Ettiğini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.07.2026 - 10:51
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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega Sandinista Devrimi’nin 47. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada “Artık seçim olmayacak” diyerek muhalefetin iktidara gelme yolunu kapattığını ilan etti. Ortega muhalifleri Amerikan yanlısı olarak nitelendirdi.

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2007'den beri ülkenin başında

2007'den beri ülkenin başında

Ortega, Ulusal Meclis ile birlikte “darbeci ve vatan hainlerine karşı yasal bir duvar” öreceklerini belirterek, 2027 seçimlerini fiilen iptal etti; bu karar, Ocak 2025’te Kongre’nin başkanlık süresini uzatmasının ardından geldi.

ABD Orta Amerika ülkesindeki 2350’den fazla yetkiliye yaptırım uygularken, rejimi diktatörlük olarak nitelendiriyor; sürgündeki muhalifler ve analistler ise seçim iptalini Ortega’nın iktidarı kaybetme korkusu olarak yorumluyor,

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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