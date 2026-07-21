Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega Seçimleri İptal Ettiğini Açıkladı
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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega Sandinista Devrimi’nin 47. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada “Artık seçim olmayacak” diyerek muhalefetin iktidara gelme yolunu kapattığını ilan etti. Ortega muhalifleri Amerikan yanlısı olarak nitelendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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