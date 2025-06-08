Nigel Hayes, Takım Arkadaşı Guduric'in Ayrılığını Resmen Duyurdu!
Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'dan ayrılık haberi geldi. Sarı-lacivertli kulübün yıldız oyuncusu Nigel Hayes Davis, uzun yıllardır takımda olan Marko Guduric'in yeni sezonda kadroda olmayacağının haberini sosyal medya hesabından verdi. ABD'li basketbolcu, yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi.
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Marko Guduric'in Olimpia Milano'ya gideceği iddia edilmişti
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Misyonunu tamamladı artık gönül rahatlığıyla gidebilir Marko paşamız 💙💛