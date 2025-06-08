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Nigel Hayes, Takım Arkadaşı Guduric'in Ayrılığını Resmen Duyurdu!

Nigel Hayes, Takım Arkadaşı Guduric'in Ayrılığını Resmen Duyurdu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.06.2025 - 10:28

Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'dan ayrılık haberi geldi. Sarı-lacivertli kulübün yıldız oyuncusu Nigel Hayes Davis, uzun yıllardır takımda olan Marko Guduric'in yeni sezonda kadroda olmayacağının haberini sosyal medya hesabından verdi. ABD'li basketbolcu, yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi.

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Marko Guduric'in Olimpia Milano'ya gideceği iddia edilmişti

Marko Guduric'in Olimpia Milano'ya gideceği iddia edilmişti

Avrupa basketbolunda sezonun sona ermesiyle takımlar kadrolarını güçlendirmek için harekete geçerken geçtiğimiz hafta transferin gündeminde Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Marko Guduric vardı. İtalya basınında çıkan haberlere göre Milano, tecrübeli isme 2,7 milyon eurodan üç yıllık sözleşme önermişti. Guduric'in de bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürülmüştü.

Nigel Hayes, transferi doğruladı

Nigel Hayes, transferi doğruladı

Sosyal medya hesabından Guduric'in Euroleague kupasıyla olan fotoğrafını paylaşan Nigel Hayes Davis, Milano’yu etiketleyerek 'Ona iyi bakın' dedi, paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Misyonunu tamamladı artık gönül rahatlığıyla gidebilir Marko paşamız 💙💛