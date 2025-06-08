Nigel Hayes, Takım Arkadaşı Guduric'in Ayrılığını Resmen Duyurdu!

Avrupa basketbolunda sezonun sona ermesiyle takımlar kadrolarını güçlendirmek için harekete geçerken geçtiğimiz hafta transferin gündeminde Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Marko Guduric vardı. İtalya basınında çıkan haberlere göre Milano, tecrübeli isme 2,7 milyon eurodan üç yıllık sözleşme önermişti. Guduric'in de bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu öne sürülmüştü.