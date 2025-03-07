Niğde Bor Belediyesi'nin Sahurda Siren Çalması Tepkilerin Odağında

hayatımda karşılaştığım en dumur olay. daha önce 5 farklı şehirde yaşadım böylesine bir durumla karşılaşmadım. ilk duyduğumda nükleer savaş çıktığını veya deprem olduğunu sandım, yataktan sıçrayarak uyandım.

haydi bir şekilde bütün bir ilçenin müslüman ve ibadet ehli olduğunu kendi kendinize kabul ettiniz ve böyle bir uygulamaya ikna oldunuz. peki herkesin sağlıklı ve yetişkin bir birey olduğuna sizi ne ikna etti tam olarak? yeni doğan bebekler, hasta, yatağa veya dinlenmeye muhtaç insanlar sizin vatandaşınız değil mi? ulan hiç mi kimse çıkıp da bu saçma, rahatsız edici bir fikir demedi. kimse mi bu olaya karşı çıkmadı? size, kafanıza göre herkesi rahatsız etme hakkını kim veriyor?