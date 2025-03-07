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Niğde Bor Belediyesi'nin Sahurda Siren Çalması Tepkilerin Odağında

Niğde Bor Belediyesi'nin Sahurda Siren Çalması Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.03.2025 - 11:47

Ramazan ayının her ne kadar yüz yıllardır süren gelenekleri olsa da bazı gelenekler de zaman zaman tartışmaya açılıyor. İnsanların sahura kalkması için davulcuların gezmesi, maniler okuması gibi adetler gerek teknolojik gelişmeler, gerek oruç tutmayacak durumda olanların veya tutmayı tercih etmeyenleri de etkilediği için davul geleneğini bile tartışma alanına çekerken ilginç bir uygulama Niğde'ye bağlı Bor ilçesinden geldi. Bir ekşisözlük yazarı Bor'da sahur zamanında siren sesi kullanıldığını iddia etti.

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Momo maphiens isimli kullanıcının yazıkları şöyle;

Momo maphiens isimli kullanıcının yazıkları şöyle;

hayatımda karşılaştığım en dumur olay. daha önce 5 farklı şehirde yaşadım böylesine bir durumla karşılaşmadım. ilk duyduğumda nükleer savaş çıktığını veya deprem olduğunu sandım, yataktan sıçrayarak uyandım.

haydi bir şekilde bütün bir ilçenin müslüman ve ibadet ehli olduğunu kendi kendinize kabul ettiniz ve böyle bir uygulamaya ikna oldunuz. peki herkesin sağlıklı ve yetişkin bir birey olduğuna sizi ne ikna etti tam olarak? yeni doğan bebekler, hasta, yatağa veya dinlenmeye muhtaç insanlar sizin vatandaşınız değil mi? ulan hiç mi kimse çıkıp da bu saçma, rahatsız edici bir fikir demedi. kimse mi bu olaya karşı çıkmadı? size, kafanıza göre herkesi rahatsız etme hakkını kim veriyor?

ramazan bittiğinde ben de başkanın evinin önünde vuvuzela çalmazsam o da benim ayıbım olsun.

Sahur vakti çekilen görüntüler ve siren sesi şöyle...

2020'de yapılan bir Facebook paylaşımına göre uygulamanın pandemi döneminde başladığı tahmin ediliyor.

2020'de yapılan bir Facebook paylaşımına göre uygulamanın pandemi döneminde başladığı tahmin ediliyor.

Duruma ironik tepkiler verenler de var.

Duruma ironik tepkiler verenler de var.

İlçede yaşayanlar ise durumu kanıksamış görünüyor.

İlçede yaşayanlar ise durumu kanıksamış görünüyor.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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