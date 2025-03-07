Niğde Bor Belediyesi'nin Sahurda Siren Çalması Tepkilerin Odağında
Niğde Bor Belediyesi'nin Sahurda Siren Çalması Tepkilerin Odağında
Ramazan ayının her ne kadar yüz yıllardır süren gelenekleri olsa da bazı gelenekler de zaman zaman tartışmaya açılıyor. İnsanların sahura kalkması için davulcuların gezmesi, maniler okuması gibi adetler gerek teknolojik gelişmeler, gerek oruç tutmayacak durumda olanların veya tutmayı tercih etmeyenleri de etkilediği için davul geleneğini bile tartışma alanına çekerken ilginç bir uygulama Niğde'ye bağlı Bor ilçesinden geldi. Bir ekşisözlük yazarı Bor'da sahur zamanında siren sesi kullanıldığını iddia etti.
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Momo maphiens isimli kullanıcının yazıkları şöyle;
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Sahur vakti çekilen görüntüler ve siren sesi şöyle...
2020'de yapılan bir Facebook paylaşımına göre uygulamanın pandemi döneminde başladığı tahmin ediliyor.
Duruma ironik tepkiler verenler de var.
İlçede yaşayanlar ise durumu kanıksamış görünüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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