Neymar'a Kapılar Bir Bir Kapanıyor, O da Gözünü Türkiye'ye Dikti
Neymar'a Kapılar Bir Bir Kapanıyor, O da Gözünü Türkiye'ye Dikti
Neymar bir dönem Brezilya'nın efsane isimleriyle karşılaştırılan bir isimdi. Messi, Suarez ile duvar pası yapıp gollerini atıyor; Barça'nın mutluluk karelerinde yer alıyordu. Önce PSG'yi seçti ardından Al Hilal'i...Giderek futboldan uzaklaşan Neymar'ı da futbol terk etmek üzere. Brezilya'ya dönme hayalleri ise suya düştü. Şimdiki durağı neresi olacak merak konusu iken Türkiye iddiası geldi.
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Neymar'ın henüz çocuk yaşlarda estirdiği rüzgarla bugünlere kadar gelmesi ve bugün sakatlıklar yüzünden gözden düşmesi futbol adına oldukça üzücü.
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Brezilyalılar için oldukça değerli bir isim olan Neymar'la ilgili sıkça anlatılan anektoddur; "7-0'lık Almanya maçında Neymar olsaydı yenilmezdik" diyen Brezilyalılar vardı.
Gün sonunda yüksek paralarla Barça'dan PSG'ye oradan Al Hilal'e...Kontratın sonuna gelirken bir yıllık aranın ardından döndüğü futbolda bir kez daha sakatlık yaşadı.
Palmeiras forması giyerek ülkesine döneceği haberleri vardı ki Palmeiras başkanı"Neymar gibi bir oyuncuyu transfer etmem. Burası rehabilitasyon merkezi değil." dedi ve kapıları kapattı.
Brezilya basınında konuşulan iddia ise yine ekonomik sebeplerle Neymar'ın Türkiye'ye seçebileceği... Brezilya basını bir sonraki durak için Türkiye adını sıklıkla anmaya başladı.
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Peki sizce Neymar Türkiye'ye gelir mi? Ya da hangi takımımızın formasını giyer?
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