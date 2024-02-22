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Newton ve Kant Örneği Vererek 'Seks Sürelerinin Uzunluğu Yüzünden Gelişemiyoruz' Diyen Kadın

Newton ve Kant Örneği Vererek 'Seks Sürelerinin Uzunluğu Yüzünden Gelişemiyoruz' Diyen Kadın

Elektrik seks
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 12:34

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Caner Dağlı ve Çağla Alkan'ın yaptığı 'Fazla Merak' isimli podcastin bir bölümü sosyal medyada gündem oldu.

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Gündem olan o podcast sırasında Caner Dağlı, "Artık kimse toplumumuzda düz seks yapamaz oldu. Dümdüz seks yapamaz oldu. Yatağında oturursun, yaparsın, kalkarsın. İçiyorsan sigara içersin, uyursun. Yarım saatini almaz. Ya ben 6 saat süren seks duyuyorum' dedi.

Gündem olan o podcast sırasında Caner Dağlı, "Artık kimse toplumumuzda düz seks yapamaz oldu. Dümdüz seks yapamaz oldu. Yatağında oturursun, yaparsın, kalkarsın. İçiyorsan sigara içersin, uyursun. Yarım saatini almaz. Ya ben 6 saat süren seks duyuyorum' dedi.

Çağla Alkan'ın o sözlere cevabı ise,"'Bu yüzden gelişemiyoruz. Ben şimdi sana bunu tarihsel örneklerle kanıtlayacağım. Tarihin gördüğü en önemli bilim insanı kim? Newton. Bakir ölüyor. Immanuel Kant, bakir ölüyor. Nikola Tesla bugün Kadıköy'de karı kız peşinde koşsaydı düşünsene nasıl bir dünyada yaşardık? Elektriksiz, internetsiz, pornosuz..." oldu.

Çağla Alkan'ın o sözlere cevabı ise,"'Bu yüzden gelişemiyoruz. Ben şimdi sana bunu tarihsel örneklerle kanıtlayacağım. Tarihin gördüğü en önemli bilim insanı kim? Newton. Bakir ölüyor. Immanuel Kant, bakir ölüyor. Nikola Tesla bugün Kadıköy'de karı kız peşinde koşsaydı düşünsene nasıl bir dünyada yaşardık? Elektriksiz, internetsiz, pornosuz..." oldu.

İşte o anlar: 👇

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