New York Times, Letterboxd'u 330 Milyon Dolara Satın Almak İçin Görüşmelere Başladı

Letterboxd'un satın alınması, New York Times Company'nin haber hizmetinin ötesinde ürün ve hizmetlerden oluşan bir paket geliştirmek için yıllardır sürdürdüğü çalışmaların bir parçası olacak. Şirket bu kapsamda spor haberleri platformu The Athletic, ürün tavsiye sitesi Wirecutter ve kelime oyunu Wordle gibi şirketleri almak için yüz milyonlarca dolar harcadı. Konuyu bilen iki kişiye göre şirket reklam teknolojisini Letterboxd'un sistemleriyle entegre edecek. Kaynaklardan biri Letterboxd'un öngörülebilir gelecekte bağımsız bir site olarak faaliyet göstermeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. Letterboxd ücretli abone sayısını açıklamıyor. New York Times Company'nin ise 13,8 milyon abonesi var ve 2027 sonuna kadar 15 milyona ulaşma hedefi bulunuyor.