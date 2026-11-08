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New York Times, Letterboxd'u 330 Milyon Dolara Satın Almak İçin Görüşmelere Başladı

New York Times, Letterboxd'u 330 Milyon Dolara Satın Almak İçin Görüşmelere Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 19:58
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New York Times Company, film severlere yönelik çevrim içi topluluk platformu Letterboxd'u satın almak için özel görüşmelere başladı. Görüşmelerden haberdar iki kişiye göre taraflar yaklaşık 330 milyon dolarlık bir bedeli değerlendiriyor. Bu tutar, Letterboxd'un bu yıl için öngörülen yaklaşık 15 milyon dolarlık kazancının 20 katından fazla. Henüz bir anlaşmaya varılmadı ve görüşmeler sonuçsuz kalabilir.

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Görüşmeler gizli yürütülüyor.

Görüşmeler gizli yürütülüyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kişi, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu. Kaynaklar, söz konusu tutarın Letterboxd'un bu yıl için öngörülen yaklaşık 15 milyon dolarlık kazancının 20 katından fazla olduğunu belirtti. Henüz anlaşmaya varılmadığı ve görüşmelerin sonuçsuz kalabileceği ifade edildi. New York Times Company konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. Letterboxd'un kurucu ortaklarından Matthew Buchanan ise yorum talebine yanıt vermedi.

A24 ve Sony da ilgilenmişti.

A24 ve Sony da ilgilenmişti.

2011 yılında kurulan Letterboxd'un ana şirketi, satış süreci için yatırım bankası LionTree ile çalışıyordu. A24 ve Sony film stüdyoları da potansiyel alıcılar arasında yer aldı ve platformun yüksek etkileşimli kullanıcı kitlesiyle ilgilendi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre A24, şirketin kurucularına bağımsızlıklarını koruma ve mevcut iş modelini değiştirmeme sözü verdi. Ancak satın alma bedelinin yükselmesiyle birlikte stüdyo yarışın gerisinde kaldı. Taraflar ayrıca Letterboxd'un kurucu ortakları Buchanan ve Karl von Randow'un şirketin yönetiminde kalması ve New York Times Company bünyesindeki bir yöneticiye bağlı çalışması konusunu da görüştü.

30 milyon sinemasever kullanıyor.

30 milyon sinemasever kullanıyor.

Letterboxd, filmleri değerlendirmek ve önermek, kişisel film listeleri oluşturmak ve yıllık izleme hedefleri belirlemek için kullanılıyor. Platformun 30 milyon sinemaseverden oluşan bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Kullanıcılar, bir yıl boyunca farklı türlerdeki korku filmlerini izlemeyi hedefleyen “Horror x 52” gibi meydan okumalara da katılıyor. Letterboxd ile New York Times Company benzer iş modellerine sahip ve ikisi de gelirini hem aboneliklerden hem de reklamlardan elde ediyor.

Times portföyünü genişletiyor.

Times portföyünü genişletiyor.

Letterboxd'un satın alınması, New York Times Company'nin haber hizmetinin ötesinde ürün ve hizmetlerden oluşan bir paket geliştirmek için yıllardır sürdürdüğü çalışmaların bir parçası olacak. Şirket bu kapsamda spor haberleri platformu The Athletic, ürün tavsiye sitesi Wirecutter ve kelime oyunu Wordle gibi şirketleri almak için yüz milyonlarca dolar harcadı. Konuyu bilen iki kişiye göre şirket reklam teknolojisini Letterboxd'un sistemleriyle entegre edecek. Kaynaklardan biri Letterboxd'un öngörülebilir gelecekte bağımsız bir site olarak faaliyet göstermeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. Letterboxd ücretli abone sayısını açıklamıyor. New York Times Company'nin ise 13,8 milyon abonesi var ve 2027 sonuna kadar 15 milyona ulaşma hedefi bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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