New York Times, Letterboxd'u 330 Milyon Dolara Satın Almak İçin Görüşmelere Başladı
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New York Times Company, film severlere yönelik çevrim içi topluluk platformu Letterboxd'u satın almak için özel görüşmelere başladı. Görüşmelerden haberdar iki kişiye göre taraflar yaklaşık 330 milyon dolarlık bir bedeli değerlendiriyor. Bu tutar, Letterboxd'un bu yıl için öngörülen yaklaşık 15 milyon dolarlık kazancının 20 katından fazla. Henüz bir anlaşmaya varılmadı ve görüşmeler sonuçsuz kalabilir.
Görüşmeler gizli yürütülüyor.
A24 ve Sony da ilgilenmişti.
30 milyon sinemasever kullanıyor.
Times portföyünü genişletiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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