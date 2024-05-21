Netflix'te Gösterime Giren 'Gelinin Annesi' Filmini İzleyenler Çok Ağır Eleştirdi!
Netflix'te Gösterime Giren 'Gelinin Annesi' Filmini İzleyenler Çok Ağır Eleştirdi!
Netflix'te gösterime giren Gelinin Annesi (Mother of the Bride) filmi izleyenlerin tepkisini çekti. Romantik komedi türündeki filmin senaryosunun yapay zeka tarafından ve hatta 12 yaşındaki bir çocuk tarafından yazıldığı bile iddia edildi. Detaylar içerikte!
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9 Mayıs'ta Netflix'te gösterime giren romantik komedi filmi Gelinin Annesi (Mother of the Bride), dikkat çeken senaryosuyla izleyenlerin çok büyük eleştirilerini topladı.
Mark Waters tarafından yönetilen ve başrollerinde Brooke Shields, Miranda Cosgrove ve Benjamin Bratt'in yer aldığı film hakkında izleyenler sosyal medyada demediğini bırakmadı.
Öncelikle size filmin konusundan bahsedelim. 'Mother of the Bride', Emma adlı genç bir kadının Phuket, Tayland'da bir tatil köyünde evlenmesini konu alıyor.
Ancak Emma'nın evleneceği erkeğin, annesi Lana'nın yıllar önce kalbini kıran adamın oğlu olmasıyla işler sarpa sarıyor. İşte bu noktada gelişen hikaye izleyiciler tarafından pek de beğenilmiyor desek yeridir.
'Mother of the Bride'ı izleyenler sosyal medyada filmle ilgili birbirinden sert yorumlar yaptı. Metro'da yer alan habere göre izleyenler filmi bu yıl izlediği en kötü film olarak değerlendirdi, senaryoyu yapay zekanın yazdığını iddia etti ve hatta 12 yaşında bir çocuğun yazmış olabileceğini bile öne sürdü.
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Buradan sonrası spoiler olacak, o yüzden uyaralım. İzleyenler filmin sonunda gelinin annesi ile damadın babasının, çocuklarının düğün gününde nişanlanmasını çok garip buldu. Bazı izleyiciler bu olaydan sonra gelinle damadın üvey kardeş olduğunu ve filmin böyle bitirildiği için mantıksız bir hale geldiğini dile getirdi.
Peki siz Gelinin Annesi (Mother of the Bride) filmini izlediniz mi? Film gerçekten de bu sert tepkileri hak ediyor mu? Yorumlara buyrun!
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