Nefis - 1. Bölüm: İnsan Kendini Neden Bu Kadar Kolay Aldatır?
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İnsanın hayatındaki en büyük mücadele çoğu zaman dış dünyayla değil kendi iç dünyasıyladır. Başkalarını tanır, ya da tanığını sanır, onların hatalarını kolayca görür fakat kendisini tanımadan yaşayabilir. Çünkü insanın içinde sürekli kendisini kayırarak çalışan görünmez bir mekanizma vardır. Kadim gelenek bu mekanizmaya nefis adını verir.
Bugün psikoloji aynı gerçeği; benliği koruma mekanizmaları, ego savunmaları ve bilişsel yanlılıklar gibi kavramlarla açıklar. İsimler değişse de işaret edilen hakikat aynıdır: İnsan kendisi söz konusu olduğunda objektif kalmakta zorlanır.
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Nefis, yalnızca kötülüğü isteyen bir yön değildir.
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Modern dünyada birey olmanın önemi sürekli vurgulanıyor.
İnsan bunlara ulaştığında tatmin olacağını zanneder.
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