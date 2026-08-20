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Nedir Bu "Everything Shower" ve Nasıl Yapılır?

etiket Nedir Bu "Everything Shower" ve Nasıl Yapılır?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 14:01
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Bir bakım nasıl akım olabilir? Pek tabii olabilir!

Vücuduna baştan aşağı, ayak tırnaklarından saç uçlarına kadar, bakım uyguladığın bir akım ile geldik: Everything Shower. Öyle sadece her yerini sabunlayıp durulamak yetmiyor.

Nasıl yapacağını detaylıca anlattık! 👇🏻

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Her şeyden önce bu bakımın herkes için farklı olabileceğini belirtmemiz gerek.

Her şeyden önce bu bakımın herkes için farklı olabileceğini belirtmemiz gerek.

Saç maskesine ihtiyacı olmayan biri, everything shower'a saç maskesi adımını eklemek istemez. Ya da zaten tırnaklarını yeni yaptırmış biri tırnak bakımını es geçebilir. Bu yüzden everything shower herkesin ihtiyacına göre şekillenen bir bakım.

Şimdi başlayabiliriz: Kuru fırçalama!

Şimdi başlayabiliriz: Kuru fırçalama!

Suyu açmadan önce yapılması gereken birkaç adım var. İlk sırada kuru fırçalama geliyor. Vücudunu aşağıdan yukarıya doğru fırçalamaya başla. Ölü derilerin atılması ve kan dolaşımının hızlanması için nimet gibi bir şey.

Ölü derilerin atılması da vücudun için kullanacağın bakım ürünlerinin etkisinin daha fazla olmasını sağlıyor.

İkinci adım: Kuru saçlara uygulanacak olan bakım yağları. Ya da kremleri.

İkinci adım: Kuru saçlara uygulanacak olan bakım yağları. Ya da kremleri.

Kuru fırçanın ardından saç bakımına geçiyoruz. Saç diplerine favori saç yağını ya da besleyici bir serum uygulayıp uçlarına da nemlendirici bir maske sürebilirsin. Ürünlerin saçına iyice nüfuz etmesi için bu şekilde en az yarım saat beklemen iyi olacak.

Sonraki adımda saçlar şampuanlanır ve kremlenir.

Banyoda suyun altına girdiğinde işin püf noktası doğru sırayı takip etmek olacak. İlk olarak saçlarını şampuanlayıp durula. Sonrasında saç kremini uygula ve saçını topla. Krem saçında beklerken vücut peelingi aşamasına geçebilirsin.

Krem saçında beklerken peeling aşamasına geçebilirsin.

Krem saçında beklerken peeling aşamasına geçebilirsin.

Vücut peelingi bittikten sonra krem halen saçında beklerken tıraş işlerini de bitir. Biraz yorabilir ama olsun, everything shower'ın cilvesi burada başlıyor. 😅

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Saç kremini de duruladıktan ve tıraş işlerini bitirdikten sonra bütün vücudunu durula.

Elbette duş jeli de kullan bu durulama esnasında. Saç kremi kalıntısı kalırsa vücudunda sivilceler çıkabilir... Aman dikkat!

Bir diğer adım: Vücudu nemlendirmek.

Bir diğer adım: Vücudu nemlendirmek.

Banyodan çıktıktan sonra vücudun nemliyken bakım losyonu ya da nemlendirici kremini sürebilirsin. Gözenekler açıkken cildi neme doyurmak çok daha etkili sonuç veriyor.

Yüz bakımında da doğru sıralamayı sakın atlama.

Yüz bakımında da doğru sıralamayı sakın atlama.

Yüzün için her zamanki tonik, serum ve nemlendirici sıralamasını yap. Bir de cilt bakımında yüz bakımını unutma...

Son adımdan önce: Saçlarına bakım yağı sür. Durulanmayan bakım kremi de olur.

Son adımdan önce: Saçlarına bakım yağı sür. Durulanmayan bakım kremi de olur.

Everything shower bitmek üzere. Durulanmayan bakım ürünleri kullanmanı tavsiye ederiz. Hassasiyetin varsa saç diplerine sürmemeye dikkat et. Saçlarına da gereken bakımı yaptıktan sonra çok az bir işimiz kalıyor.

Son adım: Pijamalarını giyip pamuk gibi hissetmek ve mışıl mışıl uyumak!

Son adım: Pijamalarını giyip pamuk gibi hissetmek ve mışıl mışıl uyumak!

Haftada bir gün, özellikle de pazar akşamları bu uzun banyo mesaisine vakit ayırmak bedenini ve zihnini büyük ölçüde rahatlatır. Ancak bu kadar yoğun bir işlemi her gün yapmak cildi yorabileceği için on günde veya haftada bir kez uygulamanı tavsiye ederiz.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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