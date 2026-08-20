Nedir Bu "Everything Shower" ve Nasıl Yapılır?
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Bir bakım nasıl akım olabilir? Pek tabii olabilir!
Vücuduna baştan aşağı, ayak tırnaklarından saç uçlarına kadar, bakım uyguladığın bir akım ile geldik: Everything Shower. Öyle sadece her yerini sabunlayıp durulamak yetmiyor.
Nasıl yapacağını detaylıca anlattık! 👇🏻
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Her şeyden önce bu bakımın herkes için farklı olabileceğini belirtmemiz gerek.
Şimdi başlayabiliriz: Kuru fırçalama!
İkinci adım: Kuru saçlara uygulanacak olan bakım yağları. Ya da kremleri.
Sonraki adımda saçlar şampuanlanır ve kremlenir.
Krem saçında beklerken peeling aşamasına geçebilirsin.
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Saç kremini de duruladıktan ve tıraş işlerini bitirdikten sonra bütün vücudunu durula.
Bir diğer adım: Vücudu nemlendirmek.
Yüz bakımında da doğru sıralamayı sakın atlama.
Son adımdan önce: Saçlarına bakım yağı sür. Durulanmayan bakım kremi de olur.
Son adım: Pijamalarını giyip pamuk gibi hissetmek ve mışıl mışıl uyumak!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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