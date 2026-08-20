Nedir Bu "Everything Shower" ve Nasıl Yapılır?

Suyu açmadan önce yapılması gereken birkaç adım var. İlk sırada kuru fırçalama geliyor. Vücudunu aşağıdan yukarıya doğru fırçalamaya başla. Ölü derilerin atılması ve kan dolaşımının hızlanması için nimet gibi bir şey.

Ölü derilerin atılması da vücudun için kullanacağın bakım ürünlerinin etkisinin daha fazla olmasını sağlıyor.