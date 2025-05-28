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Neden Siyahi Down Sendromlu Bireyleri Pek Göremiyoruz?

Neden Siyahi Down Sendromlu Bireyleri Pek Göremiyoruz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 20:36

Siyahi Down sendromlu bireyleri neden neredeyse hiç görmüyoruz? Sanki bu genetik durum sadece beyaz bireylerde ortaya çıkıyormuş gibi bir algı oluşmuş durumda. Oysa bu, gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Siyahi bireylerde de Down sendromu görülüyor ama yeterince temsil edilmiyorlar. Bu görünmezliğin arkasında düşündüğümüzden daha karmaşık sebepler yatıyor. Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Down sendromu, ekstra bir 21. kromozomun varlığıyla oluşan genetik bir durumdur ve ırka bağlı değildir.

Down sendromu, ekstra bir 21. kromozomun varlığıyla oluşan genetik bir durumdur ve ırka bağlı değildir.

Elbette bu durumun görülme sıklığında bazı değişkenler olabilir ama bunlar genetikten çok sağlık sistemine ve tanıya erişimle ilgili. Amerika'da yapılan araştırmalar, Down sendromunun farklı ırklarda benzer oranlarda görüldüğünü ortaya koyuyor. 

Ancak siyahi bebeklerde tanıların daha geç konulması ya da yeterince erken fark edilmemesi, bu çocukların istatistiklerde daha az görünmesine neden olabiliyor.

Peki biz neden pek göremiyoruz?

Peki biz neden pek göremiyoruz?

Bu algının oluşmasının bir başka nedeni de temsil eksikliği. Sosyal medyada, reklamlarda, kampanyalarda veya farkındalık içeriklerinde siyahi Down sendromlu çocukların daha az yer alması, toplumun genelinde bu bireylerin var olmadığı gibi bir izlenim oluşturabiliyor.

Oysa ki doğru değil. Tanı konulmasındaki gecikmeler, sağlık hizmetlerine eşit erişememe, genetik danışmanlık yetersizlikleri ve erken müdahale olanaklarının sınırlılığı siyahi aileler için önemli engeller oluşturuyor. Bu da hem destek sistemlerine ulaşımı hem de kamusal görünürlüğü etkiliyor.

Down sendromunun en yaygın tipi olan Trizomi 21, doğrudan genetik tesadüf sonucu oluşur ve ırkla hiçbir ilişkisi yoktur.

Down sendromunun en yaygın tipi olan Trizomi 21, doğrudan genetik tesadüf sonucu oluşur ve ırkla hiçbir ilişkisi yoktur.

Fakat 35 yaş üstü gebeliklerde riskin arttığı biliniyor ve bu yaş faktörü bazı demografik gruplarda farklılık gösterebiliyor. Yine de bu fark, siyahi bireylerin genetik olarak daha az etkilendiği anlamına gelmez. 

Bazı araştırmalarda folat metabolizması gibi biyolojik etkiler gündeme gelse de Down sendromunun nedeni hala tam olarak açıklanabilmiş değil. Bu yüzden mevcut yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için bilimsel bilgilerin yanı sıra toplumsal farkındalığın da artması gerekiyor.

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Daha önce de Down sendromlu bireylerin neden birbirine benzediğini ele almıştık 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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