Neden Siyahi Down Sendromlu Bireyleri Pek Göremiyoruz?

Elbette bu durumun görülme sıklığında bazı değişkenler olabilir ama bunlar genetikten çok sağlık sistemine ve tanıya erişimle ilgili. Amerika'da yapılan araştırmalar, Down sendromunun farklı ırklarda benzer oranlarda görüldüğünü ortaya koyuyor.

Ancak siyahi bebeklerde tanıların daha geç konulması ya da yeterince erken fark edilmemesi, bu çocukların istatistiklerde daha az görünmesine neden olabiliyor.