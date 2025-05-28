Neden Siyahi Down Sendromlu Bireyleri Pek Göremiyoruz?
Siyahi Down sendromlu bireyleri neden neredeyse hiç görmüyoruz? Sanki bu genetik durum sadece beyaz bireylerde ortaya çıkıyormuş gibi bir algı oluşmuş durumda. Oysa bu, gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Siyahi bireylerde de Down sendromu görülüyor ama yeterince temsil edilmiyorlar. Bu görünmezliğin arkasında düşündüğümüzden daha karmaşık sebepler yatıyor. Gelin bakalım...
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Down sendromu, ekstra bir 21. kromozomun varlığıyla oluşan genetik bir durumdur ve ırka bağlı değildir.
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Peki biz neden pek göremiyoruz?
Down sendromunun en yaygın tipi olan Trizomi 21, doğrudan genetik tesadüf sonucu oluşur ve ırkla hiçbir ilişkisi yoktur.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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