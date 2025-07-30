Neden Bazı Şarkılar Anıları Hızla Geri Getirir?
Hepimizin başına gelmiştir, markette yürürken çalan bir şarkı, bir anda insanı alıp yıllar öncesine götürür. İlk aşkın, lise yılların, yaz tatilin veya kalbini paramparça eden o vedayı saniyeler içinde yeniden yaşarsın. Peki ama neden? Neden bazı şarkılar bu kadar güçlü bir şekilde anıları tetiklerken, bazıları sadece bir ezgi olarak kalır? Müziğin, hafıza ile kurduğu o gizemli ama büyüleyici bağı açıklıyoruz! Haydi başlayalım...
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Müzik, beyinde duygularla aynı bölgeyi hedef alıyor.
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Nostalji, beyni zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Şarkılar öğrenildiği anda ortama göre kodlanıyor.
Müzik, duygusal belleği diğer uyarıcılardan daha güçlü bir şekilde etkiliyor.
Bedensel hafıza, müzik tarafından harekete geçiriliyor.
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Duygularla yaşanan şeyler kolay unutulmuyor.
Koku ve müzik, duyguları benzer şekilde hatırlatıyor.
Beyin, müzik dinlerken dopamin salgılıyor.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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