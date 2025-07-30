Neden Bazı Şarkılar Anıları Hızla Geri Getirir?

Müzik temelde işitsel bir uyarıcı ama beyin onu sadece duymakla kalmıyor. Aynı zamanda duygusal olarak da yaşıyor. Özellikle limbik sistem dediğimiz bölge yani duygular, anılar ve ödül mekanizmalarının merkezi müzikle çok yakından ilişkili. Bu da demek oluyor ki bir şarkı çaldığında, yalnızca kulağımız değil beynimizin duygusal arşivi de harekete geçiyor. Tam da bu sebeple, bir şarkı dinleyeni o eski sevgiliye, o mezuniyet gecesine veya çocukluğundaki bir sabaha ışık hızında götürebiliyor. Müzik için beyindeki anılar albümünün sesli versiyonu diyebiliriz. Özellikle yoğun duygularla yaşanmış anılar, şarkılarla birlikte çok daha net hatırlanıyor.