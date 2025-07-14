“Ne Yiyeceğim Şimdi Ben?” Diyenler İçin Yaz Günlerinde Kurtarıcı Olacak Pratik Tarifler
Sıcak yaz günlerinde mutfağa girmek çok zor gelebilir. Sıcak ve kokunun birleşimi bizi bunaltabilir. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer ile her şey çok daha kolay! Hem hızlı hem pratik hem de sağlıklı tarifler hazırlayabilirsiniz. Bunlar ana yemek de olabilir, atıştırmalık da!
Gelin, birlikte yazın rahat bir şekilde yapabileceğimiz tariflere bakalım!
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1. Sebzeli Mücver ve Domatesli Mini Pide
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2. Kızarmış Peynir Dilimleri
3. Tavuk Dürüm İçi ve Lorlu Biber Dolması
4. Sebzeli kızartma
5. Kabak Cipsi ve Soğuk Sandviç için Tavuk Dilimleri
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6. Baharatlı Nohut
7. Mini Börek ve Yoğurtlu Patates Topları
8. Bal Kabaklı Tarçınlı Tatlı
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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