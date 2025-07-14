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“Ne Yiyeceğim Şimdi Ben?” Diyenler İçin Yaz Günlerinde Kurtarıcı Olacak Pratik Tarifler

etiket “Ne Yiyeceğim Şimdi Ben?” Diyenler İçin Yaz Günlerinde Kurtarıcı Olacak Pratik Tarifler

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 20:31

Sıcak yaz günlerinde mutfağa girmek çok zor gelebilir. Sıcak ve kokunun birleşimi bizi bunaltabilir. Ama Philips Çift Hazneli Airfryer ile her şey çok daha kolay! Hem hızlı hem pratik hem de sağlıklı tarifler hazırlayabilirsiniz. Bunlar ana yemek de olabilir, atıştırmalık da!

Gelin, birlikte yazın rahat bir şekilde yapabileceğimiz tariflere bakalım!

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1. Sebzeli Mücver ve Domatesli Mini Pide

1. Sebzeli Mücver ve Domatesli Mini Pide

Evet! Burada iki ayrı tarifi aynı anda yapabilirsiniz. Nasıl mı? Philips Çift Hazneli Airfryer'ın iki hazneli yapısı sayesinde! Tat ve koku birbirine karışmaz. Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlayarak yemeğinizi yapabilirsiniz.

Sebzeli mücver

Malzemelerimiz:

  • 1 kabak (rendelenmiş ve iyice suyu sıkılmış olsun.)

  • 1 havuç (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 2 dal taze soğan

  • tuz, karabiber ve nane

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri bir kaseye alın ve karıştırın.

  • Elde ettiğiniz karışımları minik parçalara ayırarak yuvarlak yapın ve biraz yassı hale getirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinin bir tarafına güzelce yerleştirin.

  • 180 derecede 12-15 dakika pişirebilirsiniz.

  • Arada kontrol ederek yüzlerini çevirmeyi unutmayın!

  • Yoğurt ile servis ederseniz daha güzel olur!

Domatesli mini pide

Malzemelerimiz:

  • Lavaş

  • 1 domates(küp küp doğrayın.)

  • 1 dilim peynir

Zeytinyağı ve kekik

Yapılışı:

  • Lavaşı küçük üçgenler şeklinde kesin.

  • Üzerine domatesi ve ezdiğiniz peynirleri koyun.

  • Hafif bir şekilde zeytinyağını gezdirin.

  • 180 derecede 5-6 dakikada pişirmeniz yeter.

  • Üzeri çıtır olup içi de kızarmış olacaktır!

2. Kızarmış Peynir Dilimleri

2. Kızarmış Peynir Dilimleri

İster peynir ister patates... Fark etmez! Philips Çift Hazneli Airfyer'ın Rapid Air teknolojisi sayesinde sıcak hava 360 derece döner ve yiyeceklerin dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olur!

Malzemelerimiz:

  • Hellim peyniri ya da dil peyniri

  • Bir iki damla zeytinyağı

Yapılışı:

  • Peynirleri ince olacak şekilde dilimleyin.

  • Her iki yüzüne de fazla olmayacak şekilde zeytinyağı sürün.

  • 180 derecede 7-8 dakika pişirebilirsiniz.

  • Üzeri çıtır hale gelecektir! 

Salatanın yanında çok güzel olur...

3. Tavuk Dürüm İçi ve Lorlu Biber Dolması

3. Tavuk Dürüm İçi ve Lorlu Biber Dolması

Çok lezzetli olacağına eminiz! Afiyet olsun.

Tavuk dürüm içi

Malzemelerimiz:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve kimyon

  • tuz ve karabiber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Tavukları şetirler halinde doğrayarak bir güzel marine edin.

  • En az 15 dakika buzdolabında bekletin, ki baharatların tadını güzelce verebilsin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinin bir tarafına yerleştirin.

  • 190 derecede 10-12 dakika pişirebilirsiniz.

  • Lavaşınız ve sebzeleriniz ile bir güzel dürüm yapın!

Lorlu biber dolması

Malzemelerimiz:

  • 5 adet dolmalık biber

  • 150 g lor peyniri

  • Maydanoz, nane ve pul biber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Biberleri ortadan ikiye ayırarak çekirdeklerinden kurtulun.

  • Lor peynirini baharatlarla ve yeşilliklerle bir güzel karıştırın.

  • Biberlerin içini yaptığınız harç ile doldurduktan sonra üzerlerine hafif bir şekilde zeytinyağı sürün.

  • 180 derecede 10-12 dakikada pişirmeniz yeter!

4. Sebzeli kızartma

4. Sebzeli kızartma

'Ama biz kalabalığız...' diyerek tarifleri es geçmeye son! Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerinin hacmi oldukça büyüktür. Toplam 8 litre civarı hacim sunuyor size. Bu yüzden kalabalık sofralar için bir kahraman!

Malzemelerimiz:

  • Kabak, patlıcan, biber, havuç ve sevdiğiniz başka sebzeler de olabilir.

  • Zeytinyağı, tuz, kekik

Yapılışı:

  • Sebzeleri kalın olmayacak şekilde doğrayın.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla bir güzel karıştırın.

  • 190 derecede 12-15 dakika pişirebilirsiniz.

Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt kayabilirsiniz... Hafif ve yazlık bir alternatif olur.

5. Kabak Cipsi ve Soğuk Sandviç için Tavuk Dilimleri

5. Kabak Cipsi ve Soğuk Sandviç için Tavuk Dilimleri

Yaz için az yağlı ve hafif tarifler burada!

Kabak cipsi

Malzemelerimiz:

  • 1 büyük kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

  • Kabağı ince halkalar halinde dilimleyin.

  • Baharat ve yağla bir güzel harmanlayın.

  • 190 derecede 10-12 dakika pişirebilirsiniz..

  • Kuruyup çıtır hale geldiğini göreceksiniz.

  • Yanına yoğurtlu bir sos...

Soğuk sandviç için tavuk dilimleri

Malzemelerimiz:

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • Toz biber, kekik, sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Tavukları ince ince doğrayın.

  • Baharat ve yoğurtla bir güzel marine edin.

  • 190 derecede 10 dakika pişirebilirsiniz.

  • Soğuduktan sonra sandviçlere, salatalara ekleyin!

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6. Baharatlı Nohut

6. Baharatlı Nohut

Daha az yağ kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar yapabilirsin! Philips Çift Hazneli Airfryer ile %90'a kadar daha az yağ kullanarak çıtır lezzetlere ulaşabilirsin...

Malzemelerimiz:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon, paprika, tuz

Yapılışı:

  • Nohutları iyice kurulamayı unutmayın.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla nohutları bir güzel karıştırın.

  • 200 derecede 12 dakika pişirebilirsiniz. Ama yarı sürede karıştırın!

  • Dışının çıtır, içinin ise yumuşak kaldığını göreceksiniz...

  • İsterseniz salatanıza ekleyin isterseniz atıştırmalık olarak tüketin.

7. Mini Börek ve Yoğurtlu Patates Topları

7. Mini Börek ve Yoğurtlu Patates Topları

Philips Çift Hazneli Airfryer kullanmaya çekinmeyin! Neden mi? Temizlemesi sizi uğraştırmaz! Yapışmaz yüzeyleri ve çıkarılabilir hazneleri ile kolayca temizleyebilirsiniz.

Mini börek

Malzemelerimiz:

  • 2 yaprak yufka

  • 150 g beyaz peynir

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

  • Yufkayı üçgen şeklinde kesin.

  • İç harcı peynir ve maydanozla hazırlayın.

  • Üçgenleri sararak rulo yapın.

  • Üstüne yoğurt ve yağ karışımı sürün.

  • 180 derecede 8-10 dakika pişirebilirsiniz. Puf puf olacak!

Yoğurtlu patates topları

Malzemelerimiz:

  • 2 haşlanmış patates

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • Nane, tuz, karabiber

  • Galeta unu

Yapılışı:

  • Patatesleri ezin, yoğurt ve baharatla karıştırın.

  • Küçük toplar yapın, galeta ununa bulayın.

  • 190 derecede 10 dakika pişirin.

  • Dışı çıtır, içi yumuşak olmalı!

8. Bal Kabaklı Tarçınlı Tatlı

8. Bal Kabaklı Tarçınlı Tatlı

Philips Çift Hazneli Airfyer'ın dijital dokunmatik kontrol panelinden hem önceden ayarlanmış modlarla yemek pişirebilir hem de manuel bir şekilde hem sıcaklık hem de zaman ayarlayabilirsiniz!

Malzemelerimiz:

  • 200 g bal kabağı

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal

  • Bir tutam zencefil

Yapılışı:

  • Balkabağını istediğiniz gibi dilimleyin.

  • Baharatlar ve bal ile harmanlayın.

  • 180 derecede15 dakika kadar pişirebilirsiniz.

  • Hafif karamelize bir kıvam almalı!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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