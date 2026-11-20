Asma yaprağı sarmaya ekşimsi bir tat katıyor, lahana ise daha yumuşak ve dolgun bir doku veriyor. Pırasa sarmasının farkı, sebzenin kendisinden gelen hafif tatlı ve soğanımsı aroma. Bu aroma pirinçli harçla birleşince zeytinyağlı bir sarmaya göre hem daha hafif hem de daha kokulu bir sonuç ortaya çıkıyor.

Üstelik yaprak bulmak için bahar mevsimini beklemeye ya da salamura almaya gerek yok. Kalın gövdeli birkaç pırasa, kış ortasında bile sarma yapmaya yetiyor.