Ne Yaprak Ne Lahana: Tüm Lezzetleri Unutturan Sarma!
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Sarma denince akla ilk asma yaprağı ya da lahana geliyor ama kışın tezgahları dolduran bir sebze bu ikiliye ciddi rakip olabilir. Pırasanın geniş dış katmanları kısa bir haşlamanın ardından sarmaya hazır yapraklara dönüşüyor. Pirinçli iç harcı, zeytinyağı ve limonla pişen pırasa sarması, kendine has hafif tatlımsı aromasıyla sofraya bambaşka bir lezzet getiriyor.
Asma yaprağı ve lahanadan farkı ne?
Pırasa sarması için gereken malzemeler
Pırasa sarması nasıl yapılır?
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