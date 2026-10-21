Pırasa Yemeğini Doyurucu Hale Getiren Malzeme: Tencereye Bir Avuç Ekleyin
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Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden pırasa, özellikle zeytinyağlı tariflerle sofralarımızın demirbaşı. Ancak sadece sebzeyle hazırlanan pırasa yemeği, bazılarımız için tek başına yeterince doyurucu olmayabiliyor. Yarım saat sonra yeniden acıkmak da cabası.
Bunun çözümü aslında mutfağınızda zaten var: yeşil mercimek. Tencereye eklenecek bir çay bardağı mercimek, pırasa yemeğini hem daha besleyici hem de çok daha doyurucu bir ana yemeğe dönüştürüyor.
Neden yeşil mercimek?
Yeşil mercimekli pırasa için malzemeler
Yeşil mercimekli pırasa nasıl yapılır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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