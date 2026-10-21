Pırasa Yemeğini Doyurucu Hale Getiren Malzeme: Tencereye Bir Avuç Ekleyin

Yeşil mercimek, protein ve lif açısından en zengin baklagiller arasında yer alıyor. 100 gram haşlanmış mercimek yaklaşık 9 gram protein ve 8 gram lif içeriyor. Bitkisel protein ve lif, sindirimi yavaşlatarak öğünün sizi çok daha uzun süre tok tutmasını sağlıyor.

Pırasa ise kalorisi düşük ama K vitamini, A vitamini ve folat gibi besin öğeleri açısından zengin bir sebze. İkisi bir araya geldiğinde ortaya hem hafif hem de besleyici bir yemek çıkıyor. Mercimek ayrıca yemeğin kıvamını da güzelleştiriyor ve hafif topraksı tadıyla havuç ve soğanla hazırlanan pırasaya çok iyi uyum sağlıyor.

Et kullanmadan doyurucu bir sebze yemeği pişirmek isteyenler ya da haftalık menüsüne biraz daha baklagil eklemek isteyenler için bu tarif biçilmiş kaftan.