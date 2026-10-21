article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Pırasa Yemeğini Doyurucu Hale Getiren Malzeme: Tencereye Bir Avuç Ekleyin

Pırasa Yemeğini Doyurucu Hale Getiren Malzeme: Tencereye Bir Avuç Ekleyin

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 15:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden pırasa, özellikle zeytinyağlı tariflerle sofralarımızın demirbaşı. Ancak sadece sebzeyle hazırlanan pırasa yemeği, bazılarımız için tek başına yeterince doyurucu olmayabiliyor. Yarım saat sonra yeniden acıkmak da cabası.

Bunun çözümü aslında mutfağınızda zaten var: yeşil mercimek. Tencereye eklenecek bir çay bardağı mercimek, pırasa yemeğini hem daha besleyici hem de çok daha doyurucu bir ana yemeğe dönüştürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neden yeşil mercimek?

Neden yeşil mercimek?

Yeşil mercimek, protein ve lif açısından en zengin baklagiller arasında yer alıyor. 100 gram haşlanmış mercimek yaklaşık 9 gram protein ve 8 gram lif içeriyor. Bitkisel protein ve lif, sindirimi yavaşlatarak öğünün sizi çok daha uzun süre tok tutmasını sağlıyor.

Pırasa ise kalorisi düşük ama K vitamini, A vitamini ve folat gibi besin öğeleri açısından zengin bir sebze. İkisi bir araya geldiğinde ortaya hem hafif hem de besleyici bir yemek çıkıyor. Mercimek ayrıca yemeğin kıvamını da güzelleştiriyor ve hafif topraksı tadıyla havuç ve soğanla hazırlanan pırasaya çok iyi uyum sağlıyor.

Et kullanmadan doyurucu bir sebze yemeği pişirmek isteyenler ya da haftalık menüsüne biraz daha baklagil eklemek isteyenler için bu tarif biçilmiş kaftan.

Yeşil mercimekli pırasa için malzemeler

Yeşil mercimekli pırasa için malzemeler

  • 4-5 dal pırasa

  • 1 çay bardağı yeşil mercimek

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 su bardağı sıcak su

  • Tuz ve karabiber

  • İsteğe bağlı olarak limon suyu

Yeşil mercimekli pırasa nasıl yapılır?

Yeşil mercimekli pırasa nasıl yapılır?

  • Yeşil mercimekleri yıkayın ve ayrı bir tencerede hafifçe haşlayın. Tamamen yumuşamalarına gerek yok, pırasayla birlikte pişmeye devam edecekler.

  • Başka bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğradığınız soğanı pembeleşene kadar kavurun.

  • Halka halka doğradığınız havucu ve salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

  • Temizleyip doğradığınız pırasaları ve süzdüğünüz mercimekleri tencereye alın.

  • Sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika, pırasa ve mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

Pırasanın arasında toprak kalmaması için doğradıktan sonra bol suda birkaç kez yıkamayı unutmayın.

Lezzetini artıran püf noktalar

Lezzetini artıran püf noktalar

Pırasa yemeğinin en büyük düşmanı fazla pişirmek. Uzun süre pişen pırasa dağılıyor ve dokusunu kaybediyor. Bu yüzden mercimeği önceden hafifçe haşlamak, iki malzemenin aynı anda kıvamına gelmesini sağlıyor.

Servis ederken birkaç damla limon suyu eklemek yemeğin lezzetini dengeliyor ve tazelik katıyor. Yanına bir kase yoğurt ve dilim ekmekle servis ettiğinizde ise yeşil mercimekli pırasa, öğle ya da akşam için tek başına yeterli, hem besleyici hem de doyurucu bir öğüne dönüşüyor. 

Afiyet olsun!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın