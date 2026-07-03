Ne Kadar İyi Bir Mustafa Sandal Fanısın Söylüyoruz!
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Mustafa Sandal hayranları buraya çünkü son dönemin en iyi Mustafa Sandal testi geldi. Kendine ve bilgine güveniyorsan hadi teste. Kaç doğru yaptığını bizimle yorumlarda paylaşmayı unutma. Hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Mustafa Sandal, 1994 yılında çıkardığı hangi efsane albümle solo kariyerine bomba gibi bir giriş yapmış ve o dönem 1.5 milyondan fazla satarak rekor kırmıştır?
2. "Bu Kız Beni Görmeli" şarkısının o ikonik klibi nerede çekildi?
3. Peki Mustafa Sandal kaç doğumlu?
4. "Pazara kadar değil, ______ kadar" kısmındaki boşluğu hangisiyle tamamlarsın?
5. "İstersen dağlar dağlar yerinden oynar..." diye başlayan o şarkısı hangisi?
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6. Peki müziğe başlamadan önce ne okuyordu?
7. Hepimizin dans ettiği Aya Benzer şarkısı kaç yılında çıktı?
8. En son çıkarttığı single hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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