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Ne Alaka Dedirten Şoplardan Mühendis İlanı Açan Aileye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ne Alaka Dedirten Şoplardan Mühendis İlanı Açan Aileye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.06.2026 - 18:30
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftanın ilk günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Budur!

Budur!
twitter.com

Güzel dilekler gelmiş.

Güzel dilekler gelmiş.
twitter.com

En temizi!

En temizi!
twitter.com

Biraz da diploması...

Biraz da diploması...
twitter.com
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Stüdyoda gergin anlar...

Stüdyoda gergin anlar...
twitter.com

Şöyle bir durum var.

Şöyle bir durum var.
twitter.com

Hatta pro max

Hatta pro max
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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