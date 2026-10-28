Nâzım Hikmet'in Kemal Tahir'e Yazdığı 76 Yıllık Mektup İlk Kez Ortaya Çıktı

Mektubun en dikkat çeken kısmı, Nâzım Hikmet'in Kemal Tahir'e yaptığı ısrarlı rica. Şair, dostunun 'geçen seferki hareket tarzının' istemeden de olsa kendisine zarar verdiğini yazıyor ve ondan duygularına kapılıp aynı şeyi bir daha yapmamasını istiyor.

Mektuptaki ifadelerden, Kemal Tahir'in Nâzım'a destek olmak için onunla birlikte 'sırt üstü yatıp' bir eyleme, büyük olasılıkla açlık grevine giriştiği anlaşılıyor. Nâzım ise ona yapabileceği en güzel yardımın umutla ve azimle yaşamak olduğunu söylüyor.

Mektup şu sözlerle bitiyor: 'Hapislik, karaciğerimizi, akciğerlerimizi, barsaklarımızı hattâ asabımızı yıpratabilir, fakat şuurumuza tesir etmemek mecburiyetindedir. Bir daha tekrar ediyorum, elimi kolumu bir de sen bağlama kardeşim.'