Nâzım Hikmet'in Kemal Tahir'e Yazdığı 76 Yıllık Mektup İlk Kez Ortaya Çıktı
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Nâzım Hikmet'in cezaevindeyken yakın dostu Kemal Tahir'e yazdığı, daha önce hiç yayımlanmamış bir mektup ortaya çıktı. 25 Nisan 1950 tarihli el yazısı mektup, Phebus Müzayede tarafından satışa sunuldu. Şair, açlık grevinin ortasında yazdığı mektupta hem sağlığının ne kadar bozulduğunu anlatıyor hem de Kemal Tahir'e önemli bir ricada bulunuyor.
Mektup Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'nden yazıldı
"Sıhhatim bozuk"
"Elimi kolumu bir de sen bağlama kardeşim"
Bu mektup ünlü kitapta yer almıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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