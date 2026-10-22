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Yüzyıllarca Var Olmayan Bir Krala İnandılar: Papa Bile Ona Mektup Gönderdi

Yüzyıllarca Var Olmayan Bir Krala İnandılar: Papa Bile Ona Mektup Gönderdi

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 11:09
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Orta Çağ Avrupası, doğuda dev bir Hristiyan imparatorluğunu yöneten Rahip John adında bir krala yüzyıllarca inandı. Hiç var olmayan bu kralı bulma umudu, Papa'dan kaşiflere kadar pek çok kişiyi harekete geçirdi.

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Rahip John'un adı ilk kez 1145'te geçti, 20 yıl sonra da onun yazdığı iddia edilen bir mektup ortaya çıktı.

Rahip John'un adı ilk kez 1145'te geçti, 20 yıl sonra da onun yazdığı iddia edilen bir mektup ortaya çıktı.

Alman piskopos Freisingli Otto, 1145'te yayımladığı tarih ve felsefe eserinde doğuda hüküm süren Hristiyan bir hükümdardan söz etti. Eserde hem rahip hem kral olarak anlatılan bu kişi Müslümanları savaşta yenmiş, Kudüs'ü almak için yola çıkmış ama ordusunu Dicle Nehri'nden geçirememişti.

1165'te Bizans imparatorunun sarayına, üç Hindistan'ın yüce hükümdarı olduğunu söyleyen Rahip John'dan geldiği iddia edilen uzun bir mektup ulaştı. Mektupta 72 krallığın barış içinde yaşadığı, suçun ortadan kalktığı, nehirlerinde değerli taşlar akan bir imparatorluk anlatılıyordu. Anka kuşu ve tek gözlü devler gibi efsanevi yaratıkların da orada yaşadığı yazıyordu.

Mektup, Haçlı Seferleri'nde Müslüman güçlere karşı müttefik arayan Batı Avrupa'ya hem yeryüzünde bir Hristiyan cenneti hem de güçlü bir dost vaat ediyordu.

Mektup sahteydi ama Papa III. Aleksandr bile bu krala mektup ulaştırmak için elçi gönderdi.

Mektup sahteydi ama Papa III. Aleksandr bile bu krala mektup ulaştırmak için elçi gönderdi.

Mektubu kimin yazdığı bugün hala bilinmiyor. Yine de kopyaları hızla çoğaldı ve Rahip John'un adı Avrupa'ya yayıldı. Avrupalıların çoğu onun gerçek olduğundan şüphe etmedi.

Asya'da gerçekten büyük Hristiyan toplulukların bulunması, İslam dünyasının ötesine dair coğrafi bilginin sınırlı olması ve Moğolların Avrupa'da adını duyurmaya başlaması efsaneyi besledi. Beşinci Haçlı Seferi'nin hezimetinden sonra bile bir piskopos, Müslümanların Rahip John'un soyundan gelen bir kral tarafından saldırıya uğradığını yazdı. Tarihçiler bu anlatının Cengiz Han'dan esinlenmiş olabileceğini düşünüyor.

En önemli neden ise Avrupalıların ona inanmak istemesiydi. 13. yüzyılın sonlarında yolculuğuna çıkan Marco Polo da Rahip John'dan gerçek bir kişiymiş gibi söz etti.

Asya'da bulunamayınca efsanevi kralın ülkesi Etiyopya'ya taşındı.

Asya'da bulunamayınca efsanevi kralın ülkesi Etiyopya'ya taşındı.

Anlatılan büyüklükte bir Hristiyan imparatorluğunun Asya'da olmadığı anlaşılınca hikaye Afrika'ya kaydı. 4. yüzyıldan beri Hristiyan bir topluluğun yaşadığı Etiyopya, Rahip John'un ülkesi sayılmaya başladı.

14. yüzyıldan itibaren Etiyopyalı elçiler İtalya'ya gelip Roma'da yerleşince Avrupalılar onların liderinin Rahip John olduğu sonucuna hemen vardı. Portekizliler Afrika keşiflerine büyük kaynak ayırdı. Vasco da Gama'nın 1497-1499 arasında Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaştığı yolculukta da Rahip John'u bulma isteğinin payı vardı.

Portekizliler Etiyopya'da Hristiyan bir hükümdar buldu ama bu kişi efsanedeki her şeye gücü yeten, sınırsız zenginlikteki kral değildi. Rahip John'a olan inanç zamanla söndü. Geriye ise Avrupa'nın Asya ve Afrika'ya yönelik keşiflerini ateşleyen gerçek bir miras kaldı.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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