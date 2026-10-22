Yüzyıllarca Var Olmayan Bir Krala İnandılar: Papa Bile Ona Mektup Gönderdi
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Orta Çağ Avrupası, doğuda dev bir Hristiyan imparatorluğunu yöneten Rahip John adında bir krala yüzyıllarca inandı. Hiç var olmayan bu kralı bulma umudu, Papa'dan kaşiflere kadar pek çok kişiyi harekete geçirdi.
Rahip John'un adı ilk kez 1145'te geçti, 20 yıl sonra da onun yazdığı iddia edilen bir mektup ortaya çıktı.
Mektup sahteydi ama Papa III. Aleksandr bile bu krala mektup ulaştırmak için elçi gönderdi.
Asya'da bulunamayınca efsanevi kralın ülkesi Etiyopya'ya taşındı.
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