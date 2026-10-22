Yüzyıllarca Var Olmayan Bir Krala İnandılar: Papa Bile Ona Mektup Gönderdi

Alman piskopos Freisingli Otto, 1145'te yayımladığı tarih ve felsefe eserinde doğuda hüküm süren Hristiyan bir hükümdardan söz etti. Eserde hem rahip hem kral olarak anlatılan bu kişi Müslümanları savaşta yenmiş, Kudüs'ü almak için yola çıkmış ama ordusunu Dicle Nehri'nden geçirememişti.

1165'te Bizans imparatorunun sarayına, üç Hindistan'ın yüce hükümdarı olduğunu söyleyen Rahip John'dan geldiği iddia edilen uzun bir mektup ulaştı. Mektupta 72 krallığın barış içinde yaşadığı, suçun ortadan kalktığı, nehirlerinde değerli taşlar akan bir imparatorluk anlatılıyordu. Anka kuşu ve tek gözlü devler gibi efsanevi yaratıkların da orada yaşadığı yazıyordu.

Mektup, Haçlı Seferleri'nde Müslüman güçlere karşı müttefik arayan Batı Avrupa'ya hem yeryüzünde bir Hristiyan cenneti hem de güçlü bir dost vaat ediyordu.