Nasıl Uyuduğunu Anlat, Gözlerini Pozitif Açmanı Sağlayacak Bir Şarkı Önerelim!
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Nasıl Uyuduğunu Anlat, Gözlerini Pozitif Açmanı Sağlayacak Bir Şarkı Önerelim!
Uyuma şekline göre gözlerini pozitif bir biçimde açmanı sağlayacak bir şarkı öneriyoruz!
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1. Öncelikle uyku alışkanlıklarını öğrenelim! Ne kadar sürede uykuya dalıyorsun?
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2. Uyumadan önce son baktığın şey ne?
3. Peki ya saat kaç gibi yatağa giriyorsun?
4. Senin için uyuduğun yer önemli mi?
5. Sabahları uyandığında genellikle nasıl hissediyorsun?
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