onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Nasıl Uyuduğunu Anlat, Gözlerini Pozitif Açmanı Sağlayacak Bir Şarkı Önerelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Nasıl Uyuduğunu Anlat, Gözlerini Pozitif Açmanı Sağlayacak Bir Şarkı Önerelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 19:55

Uyuma şekline göre gözlerini pozitif bir biçimde açmanı sağlayacak bir şarkı öneriyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle uyku alışkanlıklarını öğrenelim! Ne kadar sürede uykuya dalıyorsun?

2. Uyumadan önce son baktığın şey ne?

3. Peki ya saat kaç gibi yatağa giriyorsun?

4. Senin için uyuduğun yer önemli mi?

5. Sabahları uyandığında genellikle nasıl hissediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Biraz da rüyalarını soralım! Nasıl rüyalar görüyorsun?

7. Uykuya dalmadan önce sana bir güç verilse hangisini seçerdin?

8. Son olarak, gece rüyanda bir yemek siparişi versen bu ne olurdu?

Son Feci Bisiklet - Uyku

Yaşar - Cezayir Menekşesi

Kalben - Düşünürüm

Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın