Narsistleri Neden Çekici Buluyoruz? Psikolojiye Göre Hep Aynı Tip İnsana Aşık Olmanın Açıklaması

Narsistleri Neden Çekici Buluyoruz? Psikolojiye Göre Hep Aynı Tip İnsana Aşık Olmanın Açıklaması

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 12:36

Hayatınıza giren o 'mükemmel' insanın bir anda sizi duygusal olarak tüketen birine dönüşmesi tesadüf değil. Bilim dünyası, narsist bireylerin sergilediği manipülatif davranışların kökenini çocuklukta kurulan 'Bağlanma Modelleri' ile açıklıyor. Psychology Today’de yayınlanan son araştırmalar, narsisizmin aslında derin bir yetersizlik hissini maskeleme çabası olduğunu ve bu karmaşık yapının temellerinin henüz biz yürümeyi bile öğrenmeden atıldığını gösteriyor.

İşte psikolojiye göre hep aynı tip insana aşık olmanın açıklaması!

Narsist insanları tanıyor musunuz?

Narsist insanları tanıyor musunuz?

Daha önce hiç duygusal olarak inişli çıkışlı bir yolculuktaymış gibi hissettiren bir ilişki içinde bulundunuz mu? Bu durum, genellikle narsisizme işaret eder: Narsist kişiler, başkalarının kafasını karıştırabilir, manipüle edebilir ve duygusal olarak tükenmelerine neden olabilir. Ancak narsisizm tek başına gelişmez!

Psikolojinin temellerinden olan Bağlanma Kuramı (John Bowlby ve Mary Ainsworth), çocuklukta bakıcılarımızla kurduğumuz bağın yetişkinlikteki ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiğini anlatır. Eğer çocukken tutarlı bir sevgi gördüyseniz 'güvenli'; ihmal edildiyseniz veya sevgi başarıya bağlandıysa 'kaygılı' veya 'kaçınan' bağlanma geliştirirsiniz. İşte narsisizmin tohumları tam da bu güvensiz topraklarda atılıyor.

Narsist bireylerin manipülatif tavırları genellikle 'kaçıngan' (avoidant) veya 'korkulu' (fearful) bağlanma stillerinden besleniyor. Çocukluk döneminde sadece okulda başarı getirdiğinde, bir kupa kazandığında veya ebeveyninin standartlarına uyduğunda sevilen bireyler, yetişkinlikte sevgiyi bir 'pazarlık nesnesi' olarak görmeye başlıyor. Bu bireyler için duygusal yakınlık, her an reddedilme veya yetersiz görülme riski taşıyan tehlikeli bir bölgedir. Bu yüzden, gerçek duygularını göstermek yerine, dış dünyaya kusursuz ve güçlü bir imaj yansıtırlar.

Aslında o devasa ve sarsılmaz görünen egonun arkasında, sevilmek için hep 'en iyisi' olması gerektiğine inandırılmış, duygusal ihtiyaçları yok sayılmış yaralı bir çocuk yatar. Bağlanma kuramına göre, bu çocuklar ebeveynlerinden bekledikleri tutarlı güveni alamadıkları için kendi kendilerine yetmek zorunda kalmışlardır. Yetişkinlikte kurdukları ilişkilerde sergiledikleri o ulaşılmaz ve kibirli tavır, aslında geçmişte yaşadıkları ihmal edilme acısının tekrar etmesini önlemek için ördükleri kalın bir duvardır.

Peki narsist insanları neden seviyoruz?

Peki narsist insanları neden seviyoruz?

Narsistleri çekici bulmamızın temel nedeni, ilk tanışmada sergiledikleri üstün özgüven, karizma, büyüleyici dış görünüş ve yoğun ilgi (love bombing) ile insanları etkileme becerileridir. Kendilerine olan sarsılmaz inançları ve güçlü duruşları, dışarıdan cazip ve 'ideal partner' gibi görünmelerine neden olur.

Narsistlerin neden çekici bulunuyor?

  • Love Bombing: İlişkinin başında karşı tarafı ilgiye boğarak, hayranlık ve değer görme hissi uyandırırlar.

  • Özgüven ve Karizma: Kendinden emin, girişken ve etkileyici görünürler. Bu durum, ilk etapta güçlü bir kişilik olarak algılanır.

  • Fiziksel Görünüm ve Bakım: Genellikle dış görünüşlerine büyük önem verirler ve bakımlı, şık görünerek dikkat çekerler.

  • Empatları Çekme: Narsistler, verici ve empatik (duygusal yoğunluğu yüksek) insanları hedef alır, bu da 'kurtarıcı' veya 'tamamlayıcı' roller üzerinden bir çekim yaratır.

  • Ebeveyn Modelleri: Geçmişte narsist veya talepkar ebeveynlerle büyüyen kişiler, bu davranış kalıbını tanıdık ve güvenli bulabilir.

Yani psikolojiye göre, yalnızca narsistlerin ilişkiye karşı tutumları değil, sizin de narsist veya talepkar ebeveynlerle büyümüş olmanız, bu davranış kalıbına 'sıcak' hissetmenize neden olabilir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
