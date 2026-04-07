Narsistleri Neden Çekici Buluyoruz? Psikolojiye Göre Hep Aynı Tip İnsana Aşık Olmanın Açıklaması

Daha önce hiç duygusal olarak inişli çıkışlı bir yolculuktaymış gibi hissettiren bir ilişki içinde bulundunuz mu? Bu durum, genellikle narsisizme işaret eder: Narsist kişiler, başkalarının kafasını karıştırabilir, manipüle edebilir ve duygusal olarak tükenmelerine neden olabilir. Ancak narsisizm tek başına gelişmez!

Psikolojinin temellerinden olan Bağlanma Kuramı (John Bowlby ve Mary Ainsworth), çocuklukta bakıcılarımızla kurduğumuz bağın yetişkinlikteki ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiğini anlatır. Eğer çocukken tutarlı bir sevgi gördüyseniz 'güvenli'; ihmal edildiyseniz veya sevgi başarıya bağlandıysa 'kaygılı' veya 'kaçınan' bağlanma geliştirirsiniz. İşte narsisizmin tohumları tam da bu güvensiz topraklarda atılıyor.

Narsist bireylerin manipülatif tavırları genellikle 'kaçıngan' (avoidant) veya 'korkulu' (fearful) bağlanma stillerinden besleniyor. Çocukluk döneminde sadece okulda başarı getirdiğinde, bir kupa kazandığında veya ebeveyninin standartlarına uyduğunda sevilen bireyler, yetişkinlikte sevgiyi bir 'pazarlık nesnesi' olarak görmeye başlıyor. Bu bireyler için duygusal yakınlık, her an reddedilme veya yetersiz görülme riski taşıyan tehlikeli bir bölgedir. Bu yüzden, gerçek duygularını göstermek yerine, dış dünyaya kusursuz ve güçlü bir imaj yansıtırlar.

Aslında o devasa ve sarsılmaz görünen egonun arkasında, sevilmek için hep 'en iyisi' olması gerektiğine inandırılmış, duygusal ihtiyaçları yok sayılmış yaralı bir çocuk yatar. Bağlanma kuramına göre, bu çocuklar ebeveynlerinden bekledikleri tutarlı güveni alamadıkları için kendi kendilerine yetmek zorunda kalmışlardır. Yetişkinlikte kurdukları ilişkilerde sergiledikleri o ulaşılmaz ve kibirli tavır, aslında geçmişte yaşadıkları ihmal edilme acısının tekrar etmesini önlemek için ördükleri kalın bir duvardır.