Astrolojiye Göre En İntikamcı İnsanların Doğduğu Aylar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 10:50

Bazı insanlar kırıldığında kolay kolay unutmaz. Sessiz kalır ama olanları aklının bir köşesine yazar. Zamanı geldiğinde beklenmedik hamle yapar. Duygularını dışarıdan belli etmeyebilir. Astrolojiye göre intikam duygusu güçlü kişiler belirli aylarda daha sık görülür.

Kasım ayında doğan kişiler genellikle intikam duygusu en güçlü olanlar arasında gösteriliyor.

Akrep burcunun etkisi, unutamayan ve derin duygular taşıyan karakter ortaya çıkarıyor. Kasım doğumlular kırıldığında hemen tepki vermek yerine beklemeyi tercih ediyor.

Duygularını gizleme konusunda oldukça başarılı kabul ediliyorlar. Karşı tarafın zayıf anını gözlemleyip doğru zamanı kollayabiliyorlar. Bu nedenle Kasım doğumluların tepkileri çoğu zaman beklenmedik oluyor. Sessiz kalmaları çoğu zaman yanlış anlaşılabiliyor.

Ocak ayında doğan kişiler genellikle duygularını dışarıdan belli etmeyen karakterleriyle dikkat çekiyor.

Oğlak burcunun etkisi, sabırlı ve planlı hareket etme eğilimi oluşturuyor. Kırıldıklarında ani tepki yerine uzun vadeli hamleler yapabiliyorlar.

Ocak doğumlular genellikle duygusal intikam yerine stratejik yaklaşım tercih ediyor. Kariyer, başarı ve mesafe koyma gibi yöntemlerle tepki vermeleri sık görülüyor. Soğukkanlı duruşları, intikam duygularını daha güçlü hale getirebiliyor.

Mayıs ayında doğan kişiler genellikle sakin görünse de kırıldıklarında sert tepkiler verebiliyor.

Boğa burcunun etkisi, kolay affetmeyen ve unutamayan karakter ortaya çıkarıyor. Mayıs doğumlular sabırlı olmalarıyla bilinse de sınır aşıldığında tavırlarını net şekilde ortaya koyabiliyor.

Uzun süre sessiz kalmaları, duygularını bastırmalarıyla biliniyorlar. Ancak bir noktadan sonra mesafe koyma ve tamamen hayatından çıkarma eğilimi gösterebiliyorlar. Bu nedenle Mayıs doğumluların intikamı çoğu zaman sessiz ama kalıcı oluyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
