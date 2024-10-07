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Narin Güran’ın Ailesinden Skandal Açıklama: “Mağdur Olduk, Şeref ve Saygınlığımız Zedelendi!”

Narin Güran’ın Ailesinden Skandal Açıklama: “Mağdur Olduk, Şeref ve Saygınlığımız Zedelendi!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.10.2024 - 22:46

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede bulunan Narin'in katili hala bulunamadı. Ailesinden babası dışında birçok kişinin tutuklandığı olayda yeni bir gelişme yaşandı. 

Yeni bir açıklama yayınlayan Güran ailesi, her gün çıkan farklı haberler nedeniyle saygınlık ve itibarlarının zedelendiğini, bundan dolayı da bu durumun kendilerinde telafisi mümkün olmayan mağduriyet oluşturduğunu belirtti.

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Ağustos ayında Diyarbakır’da evine giderken kaybolan, kaybolduktan 19 gün sonra da cesedi derede taşların altına saklanmış halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katili henüz bulunamadı.

Ağustos ayında Diyarbakır’da evine giderken kaybolan, kaybolduktan 19 gün sonra da cesedi derede taşların altına saklanmış halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katili henüz bulunamadı.

Güran ailesinden babası hariç birçok kişi tutuklandı.

Güran ailesinden babası hariç birçok kişi tutuklandı.

Anne ve amcası olayın baş şüphelileri durumundayken dehşet verici olayla ilgili de her gün yeni bir detay çıkıyor.

Anne ve amcası olayın baş şüphelileri durumundayken dehşet verici olayla ilgili de her gün yeni bir detay çıkıyor.

HALK TV muhabiri Ferit Demir, dün yaptığı haberde; “Narin Güran’ın baba evinde öldürüldüğü kesinleşti, DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin raporlar soruşturma dosyasına ulaştı” detaylarını vermişti.

HALK TV muhabiri Ferit Demir, dün yaptığı haberde; “Narin Güran’ın baba evinde öldürüldüğü kesinleşti, DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin raporlar soruşturma dosyasına ulaştı” detaylarını vermişti.

Güran ailesinden bu haber sonrasında herkesi şoke eden bir hamle geldi. Tüm oklar ailenin üzerindeyken ve ailenin çok büyük bir kısmı şüpheli durumundayken Ferit Demir’in haberi sonrasında “itibarımız ve saygınlığımız zedelendi” şeklinde bir açıklama yapıldı.

Güran ailesinden bu haber sonrasında herkesi şoke eden bir hamle geldi. Tüm oklar ailenin üzerindeyken ve ailenin çok büyük bir kısmı şüpheli durumundayken Ferit Demir’in haberi sonrasında “itibarımız ve saygınlığımız zedelendi” şeklinde bir açıklama yapıldı.
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Sosyal medyada cinayete dair paylaşımlar ve yorumları da hedef alan aile, açıklamada mağdur olduğunu iddia ederek "Narin kızımızı menfur bir hadise sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü ve yası içerisindeyken sosyal medya ve basın aracılığıyla hiçbir temele dayanmayan, tamamen gerçek dışı yayınların yapıldığı, başta kadınlarımız olmak üzere ailemizin onuruna yönelik acımasız saldırılar devam etmektedir" dedi.

Sosyal medyada cinayete dair paylaşımlar ve yorumları da hedef alan aile, açıklamada mağdur olduğunu iddia ederek "Narin kızımızı menfur bir hadise sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü ve yası içerisindeyken sosyal medya ve basın aracılığıyla hiçbir temele dayanmayan, tamamen gerçek dışı yayınların yapıldığı, başta kadınlarımız olmak üzere ailemizin onuruna yönelik acımasız saldırılar devam etmektedir" dedi.

Aile açıklamasında kameralarının ailenin güvenliği için takıldığı iddia ederken, delillerin yok edilmesi amacıyla çamaşırlar ve nevresimlerin yıkandığına dair bilgilerin de yalan olduğunu savundu. Açıklamanın ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:

Aile açıklamasında kameralarının ailenin güvenliği için takıldığı iddia ederken, delillerin yok edilmesi amacıyla çamaşırlar ve nevresimlerin yıkandığına dair bilgilerin de yalan olduğunu savundu. Açıklamanın ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:

'Narin kızımızın kaybolmasından sonra aile bireylerimizden bir kısmı evlerine 02.09.2024 tarihinde önlem amaçlı güvenlik kamerası taktırdığı bilinmesine rağmen, kamuoyunda yanlış algı oluşturma kastıyla kamera kayıtlarının geçmişse dönük silindiği şeklinde asılsız haberlerin yapıldığı, keza sabah çamaşırları yıkamak için Hediye Güran’a çamaşır teslim edildiğini belirten anne Yüksel Güran’ın ifadesi çarpıtılarak tüm halı ve nevresimlerin yıkandığı şeklinde asılsız haberler yapıldığı, Enes Güran’ın yanındaki iki kişinin sigara içtiğini söyleyen annesinin RTÜK kuralları gereği bu ifadesinin sansürlenmesi sonucunda, ifadesi yine çarpıtılarak Enes’in uyuşturucu bağımlısı olduğu yönünde asılsız haberler yapıldığı’’ şeklinde ilgisiz ve maksatlı yayınlar yapıldığı tespit edilmiştir'

GÜRAN AİLESİNİN AÇIKLAMASI -1

GÜRAN AİLESİNİN AÇIKLAMASI -1

GÜRAN AİLESİNİN AÇIKLAMASI -2

GÜRAN AİLESİNİN AÇIKLAMASI -2
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