Narin Güran’ın Ailesinden Skandal Açıklama: “Mağdur Olduk, Şeref ve Saygınlığımız Zedelendi!”

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede bulunan Narin'in katili hala bulunamadı. Ailesinden babası dışında birçok kişinin tutuklandığı olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni bir açıklama yayınlayan Güran ailesi, her gün çıkan farklı haberler nedeniyle saygınlık ve itibarlarının zedelendiğini, bundan dolayı da bu durumun kendilerinde telafisi mümkün olmayan mağduriyet oluşturduğunu belirtti.