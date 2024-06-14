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Nagehan Alçı'nın Şiddet İddialarına Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlginç Bir Yanıt Geldi

Nagehan Alçı'nın Şiddet İddialarına Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlginç Bir Yanıt Geldi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.06.2024 - 11:48

Geçtiğimiz sene bu zamanlarda Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma iddiaları gündeme gelmiş, ünlü çift sonraki aylarda tek celsede boşanmıştı. O dönem dostça olduğu yansıtılan bu boşanmanın ardından bir yıl geçmeden Nagehan Alçı eski eşini topa tuttu. Şiddet iddialarının ardından gözler Rasim Ozan Kütahyalı'ya çevrildi.

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Nagehan Alçı bugün yaptığı 11 tweetlik paylaşımla biten evliliğine dair iddialarda bulundu.

Nagehan Alçı bugün yaptığı 11 tweetlik paylaşımla biten evliliğine dair iddialarda bulundu.

Alçı psikolojik, maddi ve fiziksel şiddet gördüğünü itiraf ederken aslında 5 yıldır boşanma düşüncesi içinde olduğunu da itiraf etti.

Alçı psikolojik, maddi ve fiziksel şiddet gördüğünü itiraf ederken aslında 5 yıldır boşanma düşüncesi içinde olduğunu da itiraf etti.

Ayrıntılar şöyle 👇

Paylaşımların ardından gözler Rasim Ozan Kütahyalı'ya çevrildi.

Paylaşımların ardından gözler Rasim Ozan Kütahyalı'ya çevrildi.

Kütahyalı ise herhangi bir yanıt yazmadan geçtiğimiz yıl yayınlanan bir haberin linkini yeniden paylaştı.

Kütahyalı ise herhangi bir yanıt yazmadan geçtiğimiz yıl yayınlanan bir haberin linkini yeniden paylaştı.

Haberin detaylarında Alçı'nın eski paylaşımları yer alıyordu. Bu paylaşımlar da oldukça arkadaşçaydı.

Haberin detaylarında Alçı'nın eski paylaşımları yer alıyordu. Bu paylaşımlar da oldukça arkadaşçaydı.
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Yine aynı haberde yer alan bir diğer eski paylaşımda da Alçı'nın Kütahyalı'ya söylediği övgü dolu sözler yer alıyor.

Yine aynı haberde yer alan bir diğer eski paylaşımda da Alçı'nın Kütahyalı'ya söylediği övgü dolu sözler yer alıyor.

Bakalım ikili birbirleri hakkındaki iddialara ne yanıt verecek?

Bakalım ikili birbirleri hakkındaki iddialara ne yanıt verecek?
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