Nagehan Alçı'nın Şiddet İddialarına Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlginç Bir Yanıt Geldi

Geçtiğimiz sene bu zamanlarda Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma iddiaları gündeme gelmiş, ünlü çift sonraki aylarda tek celsede boşanmıştı. O dönem dostça olduğu yansıtılan bu boşanmanın ardından bir yıl geçmeden Nagehan Alçı eski eşini topa tuttu. Şiddet iddialarının ardından gözler Rasim Ozan Kütahyalı'ya çevrildi.