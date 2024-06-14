Hürriyet’te Abdulkadir Selvi’den İlginç Yazı: “Bahçeli’nin Erken Seçim Çağrısı Yapmayacağının Garantisi Yok”
Hürriyet’te Abdulkadir Selvi’den İlginç Yazı: “Bahçeli’nin Erken Seçim Çağrısı Yapmayacağının Garantisi Yok”
Son günlerde Ankara’da siyasetin gündeminde yer alan MHP ile AK Parti ittifakının geleceği hakkında Abdulkadir Selvi ilginç bir yazı kaleme aldı. Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamasının AK Parti’ye destek gibi göründüğünü söylese de Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapmayacağının garantisi olmadığını ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP liderinin görüşmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ailesini makamında konuk etmesi, Ankara’da siyasetin gündemine oturmuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, yaşananlar sonrasında açıklamada bulunmuş, sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini ve ittifakta kalacaklarını söylemişti.
Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında MHP liderinin açıklamalarına yer vererek yorumda bulundu.
“Bahçeli geçmişte de kritik zamanlardaki hamleleriyle siyasetin mecrasını değiştiren bir lider oldu.”
“3 Kasım 2002 seçimlerine ve 24 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli’nin erken seçim çağrısı üzerine gidildi.”
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“Bahçeli her ne kadar “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir” dese de bir sonraki açıklamasında erken seçim çağrısı yapmayacağının garantisi yok.”
“Peki Ankara’da ‘Eyvah hükümet yıkılıyor. Erken seçime gidilecek’ gibi bir hava var mı? Yok. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ona izin vermiyor.”
“AK Parti’deki hava MHP ile yaşanan sorunun aşılacağı yönünde. Onun için Erdoğan’ın dönüşü bekleniyor.”
Selvi ayrıca, kendisini tehdit eden MHP yetkilileri hakkında da “Ölümden ötesi mi var? Bildiklerimi yazmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
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