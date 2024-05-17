Abdulkadir Selvi Vazgeçmiyor: “Süpersonik Füze Hızıyla Ret” Kararına Tepki!
Abdulkadir Selvi Vazgeçmiyor: “Süpersonik Füze Hızıyla Ret” Kararına Tepki!
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala için yapılan yeniden yargılama talebini reddetmişti. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, mahkemenin verdiği kararı eleştirdi ve siyasetteki yumuşama söyleminin devam etmesi gerektiğini ifade etti.
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Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyimiyle siyasetteki yumuşama dönemiyle birlikte Osman Kavala’nın da yeniden yargılanarak tahliye olabileceğini yazmıştı.
Selvi’ye özellikle MHP cephesinden sert tepkiler gelirken, Hürriyet yazarı bugün de Osman Kavala’yı köşesine taşıdı.
“Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasıyla ilgili itirazı inceleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, süpersonik füze hızıyla başvuruyu reddetti. Hem de oybirliğiyle. Bir gün önce oluşturulan heyet itirazı ne zaman inceledi? Bu ne hız böyle.”
“Bu gelişme de Kavala dosyasında işin kolay olmadığını ortaya koyan yeni bir örnek oldu. Bu iş kolay diyen yanılır. Ama hukuk içinde yollar tükenmez.”
“Yerel seçimlerden sonra yeni bir siyaset inşa ediliyor. Siyasi iklimin yumuşaması için çaba gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yumuşama siyasetini destekliyor. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel de yeni siyasete destek veriyorlar. Bir yandan yumuşama siyaseti derken öbür taraftan kavga devam ederse bu süreç ölü doğar. Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor. Yok eğer biz hâlâ eski uygulamaları devam ettireceğiz denilirse o zaman bu iş yalancı bahara döner. Büyük bir fırsat kaçırılmış olur.”
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