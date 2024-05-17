Abdulkadir Selvi Vazgeçmiyor: “Süpersonik Füze Hızıyla Ret” Kararına Tepki!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala için yapılan yeniden yargılama talebini reddetmişti. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, mahkemenin verdiği kararı eleştirdi ve siyasetteki yumuşama söyleminin devam etmesi gerektiğini ifade etti.