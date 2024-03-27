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Müzikle Meditasyon: Ruhunuzu Dinlendirmenin En Keyifli Yolu

etiket Müzikle Meditasyon: Ruhunuzu Dinlendirmenin En Keyifli Yolu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 19:06

Ruhunu dinlendirmek, anda kalmak isteyenler buraya! Meditasyon yaparken size ve nefesinize eşlik edecek, sizi rahatlatacak en iyi meditasyon parçalarını derledik. Tek yapmanız gereken derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatmak!

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1. Harold Budd & Brian Eno - Late October

2. Erik Satie - Gymnopédies & Gnossiennes

3. Brian Eno - Ambient 1: Music for Airports

4. Steve Roach - Structures from Silence

5. Max Richter - Dream 3

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6. Ludovico Einaudi - Divenire

7. Ólafur Arnalds - For Now I am Winter

8. Nils Frahm - All Melody

9. Jon Hopkins – Immunity

10. Ryuichi Sakamoto - Andata

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11. Tim Hecker - Virgins

12. Kaitlyn Aurelia Smith - The Kid

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