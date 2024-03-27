Müzikle Meditasyon: Ruhunuzu Dinlendirmenin En Keyifli Yolu
Müzikle Meditasyon: Ruhunuzu Dinlendirmenin En Keyifli Yolu
Ruhunu dinlendirmek, anda kalmak isteyenler buraya! Meditasyon yaparken size ve nefesinize eşlik edecek, sizi rahatlatacak en iyi meditasyon parçalarını derledik. Tek yapmanız gereken derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatmak!
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1. Harold Budd & Brian Eno - Late October
2. Erik Satie - Gymnopédies & Gnossiennes
3. Brian Eno - Ambient 1: Music for Airports
4. Steve Roach - Structures from Silence
5. Max Richter - Dream 3
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6. Ludovico Einaudi - Divenire
7. Ólafur Arnalds - For Now I am Winter
8. Nils Frahm - All Melody
9. Jon Hopkins – Immunity
10. Ryuichi Sakamoto - Andata
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11. Tim Hecker - Virgins
12. Kaitlyn Aurelia Smith - The Kid
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