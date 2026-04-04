Haberler
Genel Kültür
Müzik
Müzik Zevkinin Ne Kadar "Underground" Olduğunu Söylüyoruz!

miray soysal
04.04.2026 - 22:01

'Acaba benim ruhum popüler kültürün ışıltılı sahnelerinde mi atıyor, yoksa yeraltının o tozlu ve gizemli stüdyolarında mı?' diye hiç düşündün mü? İşte bu testte senin müzik ruhunun ne kadar derinlerde, ne kadar 'underground' sularda yüzdüğünü bulacağız. Hazırsan, başlayalım!

1. İlk sorumuzla başlayalım! Şöyle eğlenceli bir şarkı açmanı istesek aklına bunlardan hangisi gelir?

2. Biraz dertliyiz... Hangisini dinlersin?

3. Peki uzun bir araba yolculuğunda hangisini dinlemek istersin?A

4. Bu şarkılardan hangisini tam şu an dinlemek isterdin?

5. Peki buradan?

6. Şimdi de "Üçüncü Yeniler" şarkılarından birini seç bakalım:

7. Türkçe Rock denilince hangi şarkı senin için önde gelir?

8. Son olarak, albüm kapağı seç bakalım!

Popüler kültürün tatlı elçisi!

Sen müziği kafa yormak için değil, anın tadını çıkarmak ve doyasıya eşlik etmek için dinliyorsun! Listende Mert Demir, Zeynep Bastık veya Mabel Matiz gibi herkesin diline dolanan, enerjisi yüksek isimler mutlaka vardır. Arabada giderken camları açıp avaz avaz şarkı söylemek, modunu yükseltmek tam sana göre bir aktivite. 'İlla kimsenin bilmediği bir şeyi dinleyeceğim' diye hiç kasmıyorsun; iyi bir hit şarkı buldun mu da sonuna kadar hakkını veriyorsun. Seninle bir konsere gitmek demek, tüm şarkıları ezbere bilip sabaha kadar dans etmek demek, eğlenmeyi gerçekten çok iyi biliyorsun!

Alternatif suların müdavimi!

Senin müzik zevkin tam olarak 'popüler ama henüz herkesin haberi yok' çizgisinde o tatlı dengede ilerliyor. Dolu Kadehi Ters Tut, Yüzyüzeyken Konuşuruz veya Madrigal gibi grupların o hafif melankolik ama enerjik tınıları senin vazgeçilmezlerin arasında. Bir şarkı ana akım radyolara veya TikTok'a düşmeden hemen önce onu ilk keşfeden genelde sen oluyorsun ve bu sana haklı bir gurur veriyor. Hem arkadaş ortamında açıp herkese dinletebileceğin hem de yalnızken kulaklıkla uzaklara dalabileceğin harika bir listen var. Akıntıyla sürüklenmiyorsun ama kendi dalganı yaratmayı da çok iyi biliyorsun.

Gerçek bir keşif avcısı!

Senin için müzik dinlemek sıradan bir eylem değil, adeta ince elenip sık dokunan bir araştırma süreci! Dinlediğin şarkıların dijital platformlarda aylık dinleyicisi az olduğunda o şarkıyı sahipleniyor ve kendini çok daha özel hissediyorsun. Hatta çok sevdiğin o gizli grubun aniden popüler olup herkesin diline düşmesi sana ufak çaplı bir kıskançlık krizi bile yaşatabiliyor. Sadece müziği değil, o şarkıların arkasındaki samimiyeti, isyanı ve farklı hisleri bulup çıkarmayı seviyorsun.

Yeraltı sahnesinin gizli patronu!

Senin müzik zevkin gerçekten bu ülkenin en karanlık, en bilinmedik izbe mekanlarının arka sokaklarından besleniyor! Çalma listelerinde Spotify'da bile zor bulunan avangart isimler var. 'Bu şarkıyı nereden buldun?' sorusu senin en sık duyduğun ama gururla cevap vermekten en keyif aldığın soru diyebiliriz. Müzikte kusursuzluk değil; pürüz, orijinallik ve sarsıcı bir deneyim arıyorsun. Ana akımda çalan herhangi bir şeye tahammülün neredeyse sıfır; seninle müzik konuşmak karşındakinin ufkunu kesinlikle iki katına çıkarıyor!

