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Müzik Zevkini Renklerle İfade Et, Sana Bir Şarkı Önerelim!

etiket Müzik Zevkini Renklerle İfade Et, Sana Bir Şarkı Önerelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 20:21

Müzik zevkini renklerle birleştirmek, kendini ifade etmenin ve müziğin derinliğini daha da keşfetmenin bir yolu olabilir. Bu testte, müzik zevkini ve görsel estetik anlayışını bir araya getirerek sana özel bir şarkı önermek istiyoruz.

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1. Gitarın sesiyle sence hangi renk daha çok uyumlu?

2. Saksafon?

3. Peki, çellonun sesi ile aşağıdaki renklerden hangisi daha çok uyumlu?

4. Peki, bununla?

5. Piyanonun sesinin bir rengi olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?

5. Piyanonun sesinin bir rengi olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?
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6. Peki, ya kemanın?

6. Peki, ya kemanın?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Bateri?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Bateri?

8. Son olarak, yan flüt?

8. Son olarak, yan flüt?

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