Müzik Zevkini Renklerle İfade Et, Sana Bir Şarkı Önerelim!
Müzik Zevkini Renklerle İfade Et, Sana Bir Şarkı Önerelim!
Müzik zevkini renklerle birleştirmek, kendini ifade etmenin ve müziğin derinliğini daha da keşfetmenin bir yolu olabilir. Bu testte, müzik zevkini ve görsel estetik anlayışını bir araya getirerek sana özel bir şarkı önermek istiyoruz.
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1. Gitarın sesiyle sence hangi renk daha çok uyumlu?
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2. Saksafon?
3. Peki, çellonun sesi ile aşağıdaki renklerden hangisi daha çok uyumlu?
4. Peki, bununla?
5. Piyanonun sesinin bir rengi olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?
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