Müzik Zevkine Göre Sen Hangi Ülkenin Vatandaşı Olmalısın?

Senin için müzik yalnızca dinlenen bir şey değil, âdeta hayatın arka planında sürekli çalan bir film müziği. Romantik şarkıları, güçlü vokalleri ve insanın içine işleyen melodileri çok seviyorsun. Bir kafede otururken bile kendini klip çekiyormuş gibi hissetmen mümkün. Duygularını yoğun yaşıyor, sevdiğin bir şarkıyı günlerce tekrar tekrar dinleyebiliyorsun. Bu dramatik ama bir o kadar da keyifli müzik zevkinle İtalya sokaklarında yaşamaya fazlasıyla yakışırsın!