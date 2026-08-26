Müzik Zevkine Göre Sen Hangi Ülkenin Vatandaşı Olmalısın?
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Müzik zevkin bazen seni hiç gitmediğin bir ülkeye bile ait hissettirebilir. Kimi şarkılarda kendini İtalya sokaklarında gezerken bulur, kimilerinde ise tam bir Latin gecesine ışınlanırsın. Peki senin playlist’in aslında hangi ülkenin vatandaşı olman gerektiğini söylüyor?
Hazırsan seçimlerini yap, ruhunun ait olduğu ülkeyi birlikte bulalım! 👇🏻
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1. Bir enstrümanlardan hangisinin sesi kulağına daha çok hitap ediyor?
2. Bir şarkı seçelim.
3. Favori şarkın bunlardan hangisi?
4. Bu değerli sanatçılarımızın şarkılarından birini seç bakalım!
5. Hepsi birbirinden farklı türde şarkı söylüyor🤔
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6. Hepsi birbirinden diva🤔
7. Bu değerli sanatçılarımızdan birini seç!
8. Birini seçip bu testi sonlandıralım👇
Sen İtalya Vatandaşı Olmalısın!
Sen İspanya Vatandaşı Olmalısın!
Sen İngiltere Vatandaşı Olmalısın!
Sen Türk Vatandaşı Olmalısın!
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