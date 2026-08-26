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Müzik Zevkine Göre Sen Hangi Ülkenin Vatandaşı Olmalısın?

etiket Müzik Zevkine Göre Sen Hangi Ülkenin Vatandaşı Olmalısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 23:01
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Müzik zevkin bazen seni hiç gitmediğin bir ülkeye bile ait hissettirebilir. Kimi şarkılarda kendini İtalya sokaklarında gezerken bulur, kimilerinde ise tam bir Latin gecesine ışınlanırsın. Peki senin playlist’in aslında hangi ülkenin vatandaşı olman gerektiğini söylüyor? 

Hazırsan seçimlerini yap, ruhunun ait olduğu ülkeyi birlikte bulalım! 👇🏻

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1. Bir enstrümanlardan hangisinin sesi kulağına daha çok hitap ediyor?

2. Bir şarkı seçelim.

3. Favori şarkın bunlardan hangisi?

4. Bu değerli sanatçılarımızın şarkılarından birini seç bakalım!

5. Hepsi birbirinden farklı türde şarkı söylüyor🤔

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6. Hepsi birbirinden diva🤔

7. Bu değerli sanatçılarımızdan birini seç!

8. Birini seçip bu testi sonlandıralım👇

Sen İtalya Vatandaşı Olmalısın!

Senin için müzik yalnızca dinlenen bir şey değil, âdeta hayatın arka planında sürekli çalan bir film müziği. Romantik şarkıları, güçlü vokalleri ve insanın içine işleyen melodileri çok seviyorsun. Bir kafede otururken bile kendini klip çekiyormuş gibi hissetmen mümkün. Duygularını yoğun yaşıyor, sevdiğin bir şarkıyı günlerce tekrar tekrar dinleyebiliyorsun. Bu dramatik ama bir o kadar da keyifli müzik zevkinle İtalya sokaklarında yaşamaya fazlasıyla yakışırsın!

Sen İspanya Vatandaşı Olmalısın!

Sen müzik açıldığında yerinde durmakta zorlanan, enerjisini etrafındaki herkese geçiren birisin. Hareketli ritimler, akılda kalan nakaratlar ve dans ettiren şarkılar tam sana göre. Üzgün olsan bile doğru şarkı başladığında modunu bir anda yükseltebilirsin. Senin playlist’inde uzun uzun düşünmekten çok anın tadını çıkarmak var. Bu yüzden müziğin sokaklara taştığı, eğlencenin hiç bitmediği İspanya kesinlikle senin ülken!

Sen İngiltere Vatandaşı Olmalısın!

Senin müzik zevkin biraz havalı, biraz melankolik ama kesinlikle kaliteli. Güçlü sözleri, kendine has sesleri ve dinledikçe daha çok sevilen şarkıları tercih ediyorsun. Pop müzikten rock’a, sakin akustik parçalardan büyük konser şarkılarına kadar oldukça geniş bir listen var. Herkesin dinlediği parçaları sevsen bile mutlaka kendine sakladığın birkaç özel şarkın bulunuyor. Adele’den Ed Sheeran’a, James Arthur’dan efsanevi İngiliz gruplarına uzanan müzik dünyasıyla İngiltere tam sana göre!

Sen Türk Vatandaşı Olmalısın!

Senin müzik zevkinde biraz nostalji, biraz efkâr, bolca da duygu var. Bir şarkının seni etkilemesi için sadece melodisinin güzel olması yetmiyor; sözlerinin de tam kalbine dokunması gerekiyor. Bazen Sezen Aksu’yla geçmişe gidiyor, bazen Tarkan’la bütün enerjini yükseltiyor, bazen de Ferdi Tayfur’la durduk yere dertleniyorsun. Kısacası sen her ruh hâline uygun bir şarkısı olan Türk müziğinden kolay kolay vazgeçemezsin. Senin ait olduğun yer kesinlikle müziğin hem ağlatıp hem oynatabildiği Türkiye!

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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