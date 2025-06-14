Ghostlanma, başına hiç gelmemiş bir olay değil ama kendine o kadar değer veriyorsun ki bunu önemsemiyorsun bile. Kalpsiz değilsin ama güçlü bir ruhun var! Rock ve metal ruhuyla, Nirvana, Linkin Park, Metallica dinleyerek yoluna bakıyorsun. Ghostlanmak başına gelmiş ama sen ya duvarlarını önceden örüp önlemini almışsın ya da birileri seni hayatta tutacak kadar sarsamamış. Yine de, içindeki savaşçı kalp hep dimdik! Helal olsun diyelim. 🤘