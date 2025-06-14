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Müzik Zevkine Göre Kaç Kere Ghostlandın?

etiket Müzik Zevkine Göre Kaç Kere Ghostlandın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 20:33

İtiraf edelim, ghostlanmak hepimizin başına geliyor. Peki senin müzik zevkin, bu konuyla ilgili ipucu veriyor mu? Gel birlikte bakalım. 👇

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1. En çok hangi tür şarkılarda kendini buluyorsun?

2. Bir ilişkin bittiğinde en çok hangi şarkıya sarılırsın?

3. Ghostlanınca ilk yaptığın şey ne olur?

4. Peki, ghostlandığında seni hangisi teselli etsin istersin?

5. Hoşlandığın birinden "Seni bir daha görmek istemiyorum" mesajı aldın. Ona hangi şarkıyı göndermek istersin?

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6. "Ben ghostlanmayı önemsemem keyfime bakarım." dediğinde hangi şarkıyı açarsın?

7. Ghostlandığın zaman hangi şarkıyı bangır bangır dinlemek istersin?

8. Son olarak, kalbin kırıkken hangi şarkıcının sahnesi seni kendine getirir?

20'den fazla kez ghostlandın! 💔

Senin playlist’in tam bir kalp kırığı arşivi! Adele, Sam Smith, Sezen Aksu listende dönüp duruyor. Duygularını derin yaşıyor, aşkta her seferinde kalbini ortaya koyuyorsun. Ghostlanınca günlerce slow şarkılara sarılıyor, geçmiş mesajlara bakıyorsun. Ama unutma, her düşüş seni daha güçlü yapıyor. Kalbin, sevgi dolu ve bu çok değerli! Şarkılarda teselli bulsan da sonunda kendini toparlamayı ihmal etme!

Görünüşe göre en az 10 defa ghostlanmışsın!

Sen defalarda ghostlanmana rağmen buna üzülmek yerine kulaklığı takıp kendini müziğin ritme bırakıyorsun. Dua Lipa, Shakira, Little Mix playlist’in baş köşesinde. “Sen kaybettin!” havasıyla hemen hayata dönüyor, coşkunla herkesi şaşırtıyorsun. Ghostlanmak senin için artık başkalarına şans vermek demek. Yani bir nevi: 'Bununla işim bitti, sıradaki!' diyorsun.

Sen, en fazla 5 defa ghostlandın!

Ghostlanma, başına hiç gelmemiş bir olay değil ama kendine o kadar değer veriyorsun ki bunu önemsemiyorsun bile. Kalpsiz değilsin ama güçlü bir ruhun var! Rock ve metal ruhuyla, Nirvana, Linkin Park, Metallica dinleyerek yoluna bakıyorsun. Ghostlanmak başına gelmiş ama sen ya duvarlarını önceden örüp önlemini almışsın ya da birileri seni hayatta tutacak kadar sarsamamış. Yine de, içindeki savaşçı kalp hep dimdik! Helal olsun diyelim. 🤘

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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