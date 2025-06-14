Müzik Zevkine Göre Kaç Kere Ghostlandın?
İtiraf edelim, ghostlanmak hepimizin başına geliyor. Peki senin müzik zevkin, bu konuyla ilgili ipucu veriyor mu? Gel birlikte bakalım. 👇
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1. En çok hangi tür şarkılarda kendini buluyorsun?
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2. Bir ilişkin bittiğinde en çok hangi şarkıya sarılırsın?
3. Ghostlanınca ilk yaptığın şey ne olur?
4. Peki, ghostlandığında seni hangisi teselli etsin istersin?
5. Hoşlandığın birinden "Seni bir daha görmek istemiyorum" mesajı aldın. Ona hangi şarkıyı göndermek istersin?
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6. "Ben ghostlanmayı önemsemem keyfime bakarım." dediğinde hangi şarkıyı açarsın?
7. Ghostlandığın zaman hangi şarkıyı bangır bangır dinlemek istersin?
8. Son olarak, kalbin kırıkken hangi şarkıcının sahnesi seni kendine getirir?
20'den fazla kez ghostlandın! 💔
Görünüşe göre en az 10 defa ghostlanmışsın!
Sen, en fazla 5 defa ghostlandın!
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