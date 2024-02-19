Müzik Tutkunu musun Yoksa Sadece Bir Dinleyici mi?
Müzik Tutkunu musun Yoksa Sadece Bir Dinleyici mi?
Müzik tutkunu olmak ve dinleyici olmak arasında birçok fark vardır...
Bu testte senin müzik tutkunu mu yoksa dinleyici mi olduğunu söylüyoruz!
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1. Haftada ortalama kaç saat müzik dinliyorsun?
2. Hangi müzik türünü tercih edersin?
3. Müzikle ilgili en sevdiğin aktivite ne?
4. Eğer bir enstrüman çalacak olsan bu ne olurdu?
5. Müzik hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
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6. Hangi şarkıcıların konserine gitmekten hoşlanırsın?
7. Müzikle ilgili bir hobi veya aktiviten var mı?
8. Son soru! Eğer bir müzikal aleti icat etme şansın olsaydı, hangi türde bir alet icat etmek isterdin?
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