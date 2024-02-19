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Müzik Tutkunu musun Yoksa Sadece Bir Dinleyici mi?

etiket Müzik Tutkunu musun Yoksa Sadece Bir Dinleyici mi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 19:01

Müzik tutkunu olmak ve dinleyici olmak arasında birçok fark vardır...

Bu testte senin müzik tutkunu mu yoksa dinleyici mi olduğunu söylüyoruz!

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1. Haftada ortalama kaç saat müzik dinliyorsun?

2. Hangi müzik türünü tercih edersin?

3. Müzikle ilgili en sevdiğin aktivite ne?

4. Eğer bir enstrüman çalacak olsan bu ne olurdu?

5. Müzik hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

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6. Hangi şarkıcıların konserine gitmekten hoşlanırsın?

7. Müzikle ilgili bir hobi veya aktiviten var mı?

8. Son soru! Eğer bir müzikal aleti icat etme şansın olsaydı, hangi türde bir alet icat etmek isterdin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen tam bir müzik tutkunusun!

Sen müzikle adeta bütünleşmiş gibisin! Senin müzik dinlemeden yaptığın tek bir iş, gittiğin tek bir yer yok desek yeridir. Müzik ve sen ayrı düşünülemezsiniz. Yeni müzikler keşfetmek, konserlere gitmek, müzikle ilgii herhangi bir şey yapmak senin en büyük tutkun!

Sadece dinleyicisin!

Sen sadece bir dinleyicisin! Aklına geldikçe müzik dinliyor, vaktini sürekli müzik dinleyerek geçirmiyorsun. Özellikle keyifli olduğunda hareketli şarkılar dinleyerek dans ediyor, sakin günlerinde de yavaş müzikler dinleyerek huzur buluyorsun. Sen tam bir dinleyicisin!

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