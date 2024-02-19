Müzik Tutkunu musun Yoksa Sadece Bir Dinleyici mi?

Sen müzikle adeta bütünleşmiş gibisin! Senin müzik dinlemeden yaptığın tek bir iş, gittiğin tek bir yer yok desek yeridir. Müzik ve sen ayrı düşünülemezsiniz. Yeni müzikler keşfetmek, konserlere gitmek, müzikle ilgii herhangi bir şey yapmak senin en büyük tutkun!