Müzik Terapisiyle Stresten Arınmanızı Sağlayacak 11 Doğa Sesi
Müzik Terapisiyle Stresten Arınmanızı Sağlayacak 11 Doğa Sesi
Stresli günler geçiriyorsanız bu içerik tam size göre!
Doğanın sesiyle tıpkı terapiden çıkmış gibi gevşeyip stresten arınacaksınız!
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1. Kamp Ateşi, Ateş Sesi, Odun Çıtırtısı, Gitar Sesi, Doğa Sesi, Rahatlatıcı Sesler, Dinlendirici Müzik
2. Arp Sesi, Deniz Dalgaların Dinlendirici Sesi, Deniz Sesi, Dalga Sesi | Rahatlatıcı Sesler 🌊 ❤️
3. Yağmur Sesi, Gök Gürültüsü Sesi, Yağmur Sesi Dinle, Doğa Sesleri | Rahatlatıcı Sesler 🎵🎧❤️
4. Cırcır Böceği Sesi, Doğa Sesleri, Rahatlatıcı Sesler, Dinlendirici Sesler, Huzur Veren Sesler | ASMR
5. Nehir Sesi, Su Sesi, Kuş Sesleri, Alfa Dalgaları,Şifa Sesleri,Doğa Sesleri | Rahatlatıcı Müzik 🎧 ❤️
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6. Ney Sesi, Akarsu Sesi, Su Sesi,Kuş Sesi,Doğa Sesi,Şifalı Sesler,Terapi, Meditasyon,Rahatlatıcı Müzik
7. Gök Gürültüsü Sesi, Yağmur Sesi, Gök Gürültülü Yağmur Sesi, Gece Yağan Dinlendirici Yağmur Sesi
8. Gök Gürültülü Yağmur Sesi ¦ Yağmur Sesi Dinle, Gök Gürültüsü Sesi, Uyku, Meditasyon, Ambiyans 🎧 ❤️
9. Hafif Yağan Yağmur Sesi, Yağmur Sesi Dinle, Yağmur Sesi Meditasyon, Dinlendirici Yağmur Sesi | 🎧 ❤️
10. Yağmur Sesi, Gök Gürültülü Yağmur Sesi, Metropolde Yağmur Sesi Dinle, Ambiyansı | Rahatlatıcı Sesler
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11. Rain Sounds for Sleeping - Relaxing Rain Sounds for Instant Relaxation Sleep - Cozy Fireplace #rain
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