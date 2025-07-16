Romantik, zarif, biraz melankolik ve sanata düşkün birisin…Senin kalbin Paris’te atıyor. Dinlediğin müziklerde duygu arıyorsun: bir sokak çalgıcısının kemanı, eski Fransız chanson’ları, Edith Piaf’ın sesi gibi... Ruhun şiirle, cazla ve aşkın bin bir hâliyle dolu. Paris’in dar sokaklarında yürürken fonda “La Vie En Rose” çalıyor sanki; sen o anı hisseden ve yaşayan nadir insanlardansın. Müzik senin için sadece bir ses değil, bir yaşam biçimi.