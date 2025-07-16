Müzik Seçimlerine Göre Yaşaman Gereken Şehri Söylüyoruz!
Senin yaşaman gereken şehir ne? Müzik zevkine göre yaşaman gereken şehir bu testin sonunda. Bakalım senin ruhunu yansıtan o şehir hangisi? Duygusal mı romantik mi yoksa heyecanlı mı? Eğer yaşaman gereken şehri merak ediyorsan hadi testi çözmeye başla!
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1. Öncelikle cinsiyetini söyleyebilir misin?
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2. Peki yaşını da söyler misin?
3. Hangi müzik türü sana en çok hitap ediyor?
4. Sabha uyanır uyanmaz ilk hangi şarkıyı dinlersin?
5. Aşık olduğunda kulağında çalan o şarkı hangisi?
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6. Dertlendiğinde hangisini dinlemek istersin?
7. Eğlenceli bir akşam için aklına gelen ilk parça hangisi?
8. Bu manzaraya karşı hangisini dinlemek istersin?
9. Eğlenmeye çıkmadan seni moda sokan parça bunlardan hangisi?
Kesinlikle Paris!
Kesinlikle Berlin!
Kesinlikle Reykjavik!
Kesinlikle Barselona!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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