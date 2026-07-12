Müzik Seçimlerine Göre Hayatının Aşkıyla Nerede Karşılaşacaksın?
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Ruhunun ritmini en iyi şarkılar yansıtır, peki ya kalbinin ritmini değiştirecek o insanla nerede karşılaşacağını biliyor musun? Kulaklığından yükselen sesler, kaderinin yolunu çiziyor olabilir! Hazırsan başlayalım!
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1. Sence bir şarkının en önemli yeri neresidir?
2. Bir yaz festivalindesin. Sahnede kimi görmek isterdin?
3. Kalbin kırık olduğunda bu şarkılardan hangisini dinlersin?
4. Dans etmek için hangisini seçersin?
5. Bir şarkıyı ilk kez dinlerken neye dikkat edersin?
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6. Yağmurlu havada hangisini dinlersin?
7. Uzun bir gece yolculuğuna çıkıyorsun. Hangi şarkı sana eşlik etsin?
8. Son soru! Kalbinin sesini dinle ve bir şarkı seç!
Hayatının aşkıyla bir yolculukta karşılaşacaksın!
Hayatının aşkıyla ortak bir arkadaş ortamında karşılaşacaksın!
Hayatının aşkıyla bir festivalde ya da konserde karşılaşacaksın!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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