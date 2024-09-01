Müzik Ruhun Gıdasıysa, Senin Ruhun Kaç Kilo? (Playlist İçerir!)
Müzik Ruhun Gıdasıysa, Senin Ruhun Kaç Kilo? (Playlist İçerir!)
Müzik ruhun gıdasıdır derler, buna her zaman da inanmışızdır. Kalbimizi, duygularımızı ve hatta düşüncelerimizi bile besleyen ve iyileştiren müzik ile ruhumuz her zaman beslenir. O halde senin ruhun kaç kilo?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım! Şu an bu testi çözerken arkada herhangi bir müzik çalıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi bilgisayar veya telefonundan sık kullandığın müzik uygulamasının ne kadar şarj tükettiğine bakar mısın?
3. Söyle bakalım, müzik dinlediğin uygulamada favorilerine ortalama kaç şarkı ekledin?
4. Kaç müzik dinleme platformuna üyesin?
5. En son dinlediğin şarkının türünü öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın