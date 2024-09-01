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Müzik Ruhun Gıdasıysa, Senin Ruhun Kaç Kilo? (Playlist İçerir!)

etiket Müzik Ruhun Gıdasıysa, Senin Ruhun Kaç Kilo? (Playlist İçerir!)

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 21:37

Müzik ruhun gıdasıdır derler, buna her zaman da inanmışızdır. Kalbimizi, duygularımızı ve hatta düşüncelerimizi bile besleyen ve iyileştiren müzik ile ruhumuz her zaman beslenir. O halde senin ruhun kaç kilo?

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1. Başlayalım! Şu an bu testi çözerken arkada herhangi bir müzik çalıyor mu?

2. Şimdi bilgisayar veya telefonundan sık kullandığın müzik uygulamasının ne kadar şarj tükettiğine bakar mısın?

3. Söyle bakalım, müzik dinlediğin uygulamada favorilerine ortalama kaç şarkı ekledin?

4. Kaç müzik dinleme platformuna üyesin?

5. En son dinlediğin şarkının türünü öğrenebilir miyiz?

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6. Son zamanlarda hissettiğin duyguları tarif eden bir şarkı var mı?

7. Müzik ile ilgili bu durumlardan hangisi sana daha yakın geliyor? Bir şık seçme hakkın var!

8. Son sorudayız! Müzik ruhun gıdası ise ruhunun kilosu ile barışık olur musun?

Müzik konusunda ruhunu daha çok beslemen gerekiyor!

Sen ruhunun ihtiyacı olan şarkıları dinliyorsun ama sanki biraz yetersiz kalmış. Duygularına tercüman olan pek çok şarkı olduğuna eminiz, eğer müzik dinleme platformlarını biraz daha karıştırıp şarkıları can kulağı ile dinlersen, ruhunun ihtiyacı olan müziğe kavuşabilirsin!

Eğer hazır bir çalma listesi dilersen, buraya tıklayıp ruhunu besleyebilirsin!

Ruhun, fiziksel kilondan neredeyse 20 kilo fazla!

Ruhunu müzik ile şimdiye kadar çok fazla beslemişsin diyebiliriz! Fiziksel sağlığın kadar ruh sağlığına da gereken özeni göstermişsin ve ruhun epey sağlıklı! Bu sağlığına destek olabilmek için sana güzel bir playlist hazırladık. Dinlemek için buraya tıklayabilirsin!

Ruhun, fiziksel kilonun tam iki katına eşit!

Sen tahmin ettiğimizden de fazla beslemişsin ruhunu! O kadar çok müzik dinleyip ruhuna dikkat ediyorsun ki insanlar senden ilham alıyor ve girdiğin her ortamda ışıl ışıl parlıyorsun! Bu ışıltına layık olmasa da sana yakışacak güzel bir çalma listesi hazırladık. Dinlemek için hemen buraya tıkla!

Ruhunun ağırlığını ölçebilecek bir tartı henüz dünyada yok!

Senin her günün müzik dinleyerek geçiyor. Gerçek bir müzik gurmesisin, neredeyse her tarza hakimsin ve müzisyen olmasan bile kaliteli bir müzik kulağın var diyebiliriz. Ruhunu o kadar çok besliyorsun ki, ruhun artık bir ışık kadar parlak ve ışıltılı! Bu parlaklığa yakışmaz belki ama ruhunu biraz daha besleyebileceğin bir çalma listesi hazırladık. Dinlemek için buraya tıkla!

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