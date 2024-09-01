Müzik Ruhun Gıdasıysa, Senin Ruhun Kaç Kilo? (Playlist İçerir!)

Senin her günün müzik dinleyerek geçiyor. Gerçek bir müzik gurmesisin, neredeyse her tarza hakimsin ve müzisyen olmasan bile kaliteli bir müzik kulağın var diyebiliriz. Ruhunu o kadar çok besliyorsun ki, ruhun artık bir ışık kadar parlak ve ışıltılı! Bu parlaklığa yakışmaz belki ama ruhunu biraz daha besleyebileceğin bir çalma listesi hazırladık. Dinlemek için buraya tıkla!