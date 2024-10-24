Müzik Listeleri Alt Üst Eden Popun Yeni Prensesi Sabrina Carpenter’ın 11 Şarkısı
Müzik Listeleri Alt Üst Eden Popun Yeni Prensesi Sabrina Carpenter’ın 11 Şarkısı
Son zamanlarda tüm dünya Sabrina Carpenter'ı konuşuyor! Müzik listelerini alt üst eden Sabrina Carpenter'a yer vermesek bu da bizim ayıbımız olurdu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabrina Carpenter - Espresso
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sabrina Carpenter - Taste
3. Sabrina Carpenter - Bed Chem
4. Sabrina Carpenter - Feather
5. Sabrina Carpenter - Nonsense
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sabrina Carpenter - Thumbs
7. Sabrina Carpenter - Looking at Me
8. Sabrina Carpenter - because i liked a boy
9. Sabrina Carpenter - Good Graces
10. Sabrina Carpenter - Juno
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın