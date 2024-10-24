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Müzik Listeleri Alt Üst Eden Popun Yeni Prensesi Sabrina Carpenter’ın 11 Şarkısı

etiket Müzik Listeleri Alt Üst Eden Popun Yeni Prensesi Sabrina Carpenter’ın 11 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 23:41

Son zamanlarda tüm dünya Sabrina Carpenter'ı konuşuyor! Müzik listelerini alt üst eden Sabrina Carpenter'a yer vermesek bu da bizim ayıbımız olurdu...

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1. Sabrina Carpenter - Espresso

2. Sabrina Carpenter - Taste

3. Sabrina Carpenter - Bed Chem

4. Sabrina Carpenter - Feather

5. Sabrina Carpenter - Nonsense

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6. Sabrina Carpenter - Thumbs

7. Sabrina Carpenter - Looking at Me

8. Sabrina Carpenter - because i liked a boy

9. Sabrina Carpenter - Good Graces

10. Sabrina Carpenter - Juno

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11. Sabrina Carpenter - Sharpest Tool

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