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Müzik Dünyasında Bir Devrin Sonu: Aerosmith'in Ardından En İyi 16 Şarkı

etiket Müzik Dünyasında Bir Devrin Sonu: Aerosmith'in Ardından En İyi 16 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 17:16

Rock müziğin devi Aerosmith, sahnelere veda etti. Efsanevi vokaller, deli gitar riffleri ve enerjileriyle bizi büyüleyen bu grup, müziğe adeta ruh kattı. Onlar gidiyor, ama geride bıraktıkları şarkılar hep bizimle kalacak. İşte, unutulmaz Aerosmith anılarını tekrar yaşatacak 16 muhteşem şarkı! 🎸

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1. Aerosmith - Dream On

2. Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing

3. Aerosmith - Cryin'

4. Aerosmith - Angel

5. Aerosmith - Hole In My Soul

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6. Aerosmith - Livin' On The Edge

7. Aerosmith - Dude

8. Aerosmith - Crazy

9. Aerosmith - Love In An Elevator

10. Aerosmith - Fly Away From Here

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11. Aerosmith - Jaded

12. Aerosmith - Sweet Emotion

13. Aerosmith - What It Takes

14. Aerosmith - Walk This Way

15. Aerosmith - Eat The Rich

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16. Aerosmith - Let The Music Do The Talking

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