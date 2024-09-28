Müzik Dünyasında Bir Devrin Sonu: Aerosmith'in Ardından En İyi 16 Şarkı

Rock müziğin devi Aerosmith, sahnelere veda etti. Efsanevi vokaller, deli gitar riffleri ve enerjileriyle bizi büyüleyen bu grup, müziğe adeta ruh kattı. Onlar gidiyor, ama geride bıraktıkları şarkılar hep bizimle kalacak. İşte, unutulmaz Aerosmith anılarını tekrar yaşatacak 16 muhteşem şarkı! 🎸