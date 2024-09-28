Müzik Dünyasında Bir Devrin Sonu: Aerosmith'in Ardından En İyi 16 Şarkı
Müzik Dünyasında Bir Devrin Sonu: Aerosmith'in Ardından En İyi 16 Şarkı
Rock müziğin devi Aerosmith, sahnelere veda etti. Efsanevi vokaller, deli gitar riffleri ve enerjileriyle bizi büyüleyen bu grup, müziğe adeta ruh kattı. Onlar gidiyor, ama geride bıraktıkları şarkılar hep bizimle kalacak. İşte, unutulmaz Aerosmith anılarını tekrar yaşatacak 16 muhteşem şarkı! 🎸
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1. Aerosmith - Dream On
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2. Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing
3. Aerosmith - Cryin'
4. Aerosmith - Angel
5. Aerosmith - Hole In My Soul
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6. Aerosmith - Livin' On The Edge
7. Aerosmith - Dude
8. Aerosmith - Crazy
9. Aerosmith - Love In An Elevator
10. Aerosmith - Fly Away From Here
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11. Aerosmith - Jaded
12. Aerosmith - Sweet Emotion
13. Aerosmith - What It Takes
14. Aerosmith - Walk This Way
15. Aerosmith - Eat The Rich
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