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Müzik Dinlerken Yerinde Durmayı Sevmeyenler İçin 12 Terror Jr. Şarkısı

etiket Müzik Dinlerken Yerinde Durmayı Sevmeyenler İçin 12 Terror Jr. Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 19:31

Amerikan pop müziğini keşfetmek ve gerçekten dinlerken dans etmek, doyasıya eğlenmek istiyorsanız sizi Terror Jr. ve eşsiz şarkıları ile tanıştıralım! Dinledikçe daha çok seveceğiniz, başa sarıp dinleyeceğiniz birbirinden iyi şarkılarını bu içeriğimizde derledik. Hazırsanız hadi keşfedelim!

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1. 3 Strikes

2. Heaven Wasn't Made For Me

3. Talking To Myself

4. Tongue Tied

5. Terrified

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6. Conspiracy

7. Sugar

8. Come First

9. Fun

10. Truth

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11. After All

12. Shut Your Mouth

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