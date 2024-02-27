Müzik Dinlerken Yerinde Durmayı Sevmeyenler İçin 12 Terror Jr. Şarkısı
Müzik Dinlerken Yerinde Durmayı Sevmeyenler İçin 12 Terror Jr. Şarkısı
Amerikan pop müziğini keşfetmek ve gerçekten dinlerken dans etmek, doyasıya eğlenmek istiyorsanız sizi Terror Jr. ve eşsiz şarkıları ile tanıştıralım! Dinledikçe daha çok seveceğiniz, başa sarıp dinleyeceğiniz birbirinden iyi şarkılarını bu içeriğimizde derledik. Hazırsanız hadi keşfedelim!
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1. 3 Strikes
2. Heaven Wasn't Made For Me
3. Talking To Myself
4. Tongue Tied
5. Terrified
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6. Conspiracy
7. Sugar
8. Come First
9. Fun
10. Truth
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11. After All
12. Shut Your Mouth
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