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Müzik Dinlemeden Spor Yapamam Diyenler Bu 15 Şarkı Sayesinde Motive Olabilir!

etiket Müzik Dinlemeden Spor Yapamam Diyenler Bu 15 Şarkı Sayesinde Motive Olabilir!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 16:19

Spor yaparken beni gaza getiren yegane şey müzik diyorsan seni aralıksız 2 saat spor yaptıracak o playlisti hazırladık! 

Kulaklıkları tak bakalım...

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1. Body Head Anthem (feat. Mr. Magic & Choppa)

2. I'm a Boss (feat. Rick Ross)

3. Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart

4. Delitto

5. Eminem - Lose Yourself [HD]

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6. INTERWORLD - METAMORPHOSIS

7. FAST & FURIOUS 6 - "We own it", 2 Chainz & Wiz Khalifa

8. 04. IVE - Holy Moly

9. Clear Eyes, Full Heart (Can't Lose)

10. KORDHELL x DJ FKU - FICA DE 4

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11. Wiz Khalifa & Iggy Azalea – Go Hard or Go Home [Furious 7 Soundtrack]

12. DANÇA NA CALÁBRIA

13. Britz - Alé Alé ft. Jonas Benyoub

14. LXNGVX, VISXGE - DNA (Official Music)

15. Bad Meets Evil - Fast Lane (Official Audio)

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