Müzik Dinlemeden Spor Yapamam Diyenler Bu 15 Şarkı Sayesinde Motive Olabilir!
Müzik Dinlemeden Spor Yapamam Diyenler Bu 15 Şarkı Sayesinde Motive Olabilir!
Spor yaparken beni gaza getiren yegane şey müzik diyorsan seni aralıksız 2 saat spor yaptıracak o playlisti hazırladık!
Kulaklıkları tak bakalım...
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1. Body Head Anthem (feat. Mr. Magic & Choppa)
2. I'm a Boss (feat. Rick Ross)
3. Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart
4. Delitto
5. Eminem - Lose Yourself [HD]
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6. INTERWORLD - METAMORPHOSIS
7. FAST & FURIOUS 6 - "We own it", 2 Chainz & Wiz Khalifa
8. 04. IVE - Holy Moly
9. Clear Eyes, Full Heart (Can't Lose)
10. KORDHELL x DJ FKU - FICA DE 4
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