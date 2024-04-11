Müziğin Sesi Susmasın: Popun Prensesi Olan Rihanna'nın 12 Şarkısı
Müziğin Sesi Susmasın: Popun Prensesi Olan Rihanna'nın 12 Şarkısı
Her ne kadar uzun zamandır yeni şarkı çıkarmıyor olsa da o hala popun prensesi ünvanını taşıyor! Rihanna şarkılarıyla kopmaya hazırsanız başlıyoruz!
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1. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna
2. Rihanna - Where Have You Been
3. Rihanna - Only Girl (In The World)
4. Rihanna - S&M
5. Rihanna - Don't Stop The Music
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6. Rihanna - Man Down
7. Rihanna - Umbrella ft. JAY-Z
8. Rihanna - Rude Boy
9. Rihanna - Pon de Replay
10. Eminem ft. Rihanna - The Monster
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11. Rihanna - Pour It Up
12. Calvin Harris, Rihanna - This Is What You Came For ft. Rihanna
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