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Müziğin Sesi Susmasın: Popun Prensesi Olan Rihanna'nın 12 Şarkısı

etiket Müziğin Sesi Susmasın: Popun Prensesi Olan Rihanna'nın 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 13:17

Her ne kadar uzun zamandır yeni şarkı çıkarmıyor olsa da o hala popun prensesi ünvanını taşıyor! Rihanna şarkılarıyla kopmaya hazırsanız başlıyoruz!

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1. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna

2. Rihanna - Where Have You Been

3. Rihanna - Only Girl (In The World)

4. Rihanna - S&M

5. Rihanna - Don't Stop The Music

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6. Rihanna - Man Down

7. Rihanna - Umbrella ft. JAY-Z

8. Rihanna - Rude Boy

9. Rihanna - Pon de Replay

10. Eminem ft. Rihanna - The Monster

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11. Rihanna - Pour It Up

12. Calvin Harris, Rihanna - This Is What You Came For ft. Rihanna

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