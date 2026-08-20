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Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Herkese Meydan Okuyan Özlem Tekin

etiket Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Herkese Meydan Okuyan Özlem Tekin

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 18:00
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90'lı yıllarda müziğe başlayan Özlem Tekin, kısa sürede efsanevi sanatçılardan biri olmayı başardı. Özlem Tekin'i farklı tarzı ve cesur şarkılarıyla tanıdık. Herkese meydan okuyan tavırlarıyla Özlem Tekin rock müziğin efsaneleri arasına girebildi. Yıllar geçse de hâlâ şarkılarını dinlediğimiz Özlem Tekin'i daha yakından tanıyalım mı?

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İlk kadın rock grubunda o vardı!

İlk kadın rock grubunda o vardı!

Türkiye için bir ilki gerçekleştirenler arasında Özlem Tekin de vardı. Volvox grubunda yer alan Tekin'le birlikte bu grupta Şebnem Ferah da vardı. Tamamı kadınlardan oluşan ilk rock grup unvanı olan Volvox grubu Özlem Tekin için önemli bir adımdı.

Grup kısa sürdü ama Özlem Tekin sonrasında kendi albümünü çıkardı.

Grup kısa sürdü ama Özlem Tekin sonrasında kendi albümünü çıkardı.

Gruptan beklediğini bulamadı ama kendi müzik kariyeri buradan yürüdü gitti. 1995 yılında Kime Ne? albümünü çıkardı. Bu albümde herkesin aklına kazınan önemli parçalar da yer alıyordu.

  • Aşk Her Şeyi Affeder mi?

  • Var mı Yan Bakan?

  • Duvaksız Gelin

Bu şarkılarla Özlem Tekin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Özlem Tekin'in müziği rock müzikten biraz farklıydı.

Tekin sadece rock müzik yapmadı aslında. Rock müziği, Anadolu ezgileri, pop ve alternatif müzikle bir araya getirdi. Bu yüzden de çok beğenildi ve dinlenildi. Sadece rock müzik yapanlardan da bu şekilde ayrıldı zaten.

Albümlerinin hepsinin farklı bir yönü var.

Albümlerinin hepsinin farklı bir yönü var.

Özlem Tekin albümlerinde adeta yeni şeyler denemeyi kendine görev edinmiş diyebiliriz. 98 yılında çıkardığı Öz albümünde daha çok elektronik müzik etkisi vardı. 99 yılında çıkardığı Laubali albümünde ise daha hareketli ve enerjik bir tür denedi. 2002 yılındaki Tek Başıma albümü biraz daha içe dönük bir albümdü. 

Albümlerindeki birçok parça hâlâ dinleniyor.

  • Aşk Her Şeyi Affeder mi?

  • Dağları Deldim

  • Hep Yek

  • Yol

  • Yar Bana Varmadı

  • Duvaksız Gelin

  • Sen Anla

  • Laubali

Bu şarkılar üzerinden yıllar geçse bile dinlenmeye devam ediyor.

Sen Anla, en çok sevilip dinlenilen şarkılarından biri!

Zamanında da çok seviliyordu elbette ama şimdilerde bile çok sevilerek dinleniyor. Sözleriyle Özlem Tekin'in güçlü sesi birleşince şarkının yeri çok ayrı oluyor elbette.

Özlem Tekin sadece şarkıcı olmadı, oyunculuk da yaptı!

Özlem Tekin sadece şarkıcı olmadı, oyunculuk da yaptı!

Onu sadece şarkıcı kimliğiyle tanıyorsan çok şey kaçırmışsın demektir. Tekin aynı zamanda birçok filmde oynadı. Hokkabaz filminde Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson ile birlikte oynadı.

Oynadığı başka filmler de var elbette!

  • O Şimdi Asker

  • Neredesin Firuze

  • Mucizeler Komedisi

  • Mavi Pansiyon

  • Sonsuz Bir Aşk

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O hiçbir zaman kalıplara uymadı!

O hiçbir zaman kalıplara uymadı!

Şimdilerde müziğe ara vermiş olsa da müziğini yaparken de hiçbir zaman tek bir türe bağlı kalmadı. Yaptığı şarkılar hiçbir zaman birbirinin aynısı olmadı. Modayı takip eden sanatçılardan olmak yerine hep başının dikine gidip sevdiği müziği yaptı.

Dağları Deldim parçası tam onun tarzı bir şarkı!

Şarkının cesur sözleri tam Özlem Tekin stili. Herkese meydan okuyan tarzı, güçlü sözlere sahip şarkıları ve güçlü vokaliyle bu işi en iyi yapanlardan biri.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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