Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Herkese Meydan Okuyan Özlem Tekin
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90'lı yıllarda müziğe başlayan Özlem Tekin, kısa sürede efsanevi sanatçılardan biri olmayı başardı. Özlem Tekin'i farklı tarzı ve cesur şarkılarıyla tanıdık. Herkese meydan okuyan tavırlarıyla Özlem Tekin rock müziğin efsaneleri arasına girebildi. Yıllar geçse de hâlâ şarkılarını dinlediğimiz Özlem Tekin'i daha yakından tanıyalım mı?
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İlk kadın rock grubunda o vardı!
Grup kısa sürdü ama Özlem Tekin sonrasında kendi albümünü çıkardı.
Albümlerinin hepsinin farklı bir yönü var.
Sen Anla, en çok sevilip dinlenilen şarkılarından biri!
Özlem Tekin sadece şarkıcı olmadı, oyunculuk da yaptı!
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O hiçbir zaman kalıplara uymadı!
Dağları Deldim parçası tam onun tarzı bir şarkı!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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