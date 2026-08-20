Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Herkese Meydan Okuyan Özlem Tekin

Gruptan beklediğini bulamadı ama kendi müzik kariyeri buradan yürüdü gitti. 1995 yılında Kime Ne? albümünü çıkardı. Bu albümde herkesin aklına kazınan önemli parçalar da yer alıyordu.

Aşk Her Şeyi Affeder mi?

Var mı Yan Bakan?

Duvaksız Gelin

Bu şarkılarla Özlem Tekin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Özlem Tekin'in müziği rock müzikten biraz farklıydı.

Tekin sadece rock müzik yapmadı aslında. Rock müziği, Anadolu ezgileri, pop ve alternatif müzikle bir araya getirdi. Bu yüzden de çok beğenildi ve dinlenildi. Sadece rock müzik yapanlardan da bu şekilde ayrıldı zaten.