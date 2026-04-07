Mutsuz Olduğumuzda Neden Odamız Yerine Salonda Uyuruz?

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2026 - 16:34

Bazen bir sosyal medya paylaşımı bile insanın ufkunu açıp konuyla ilgili derinlemesine araştırmalara girmemize neden olabilir. Bir X kullanıcısı da pek çoğumuzun başına gelen mutsuzken veya psikolojik olarak zor günler geçirirken salonda ve koltukta uyuma eğilimimize dair bir paylaşım yaptı. Peki bu durumun sebepleri neler?

Paylaşım şöyleydi.

Biz de bu durumun sebeplerini araştırdık.

Güvenlik ve Rahatlık Hissi Arayışı

Salon, evin daha “ortak” ve açık alanı olduğu için birçok kişi burada kendini daha güvende hisseder. Yatak odası ise yalnızlık, karanlık veya “kapanmışlık” hissi verebilir. Özellikle mutsuzken beyin, daha az savunmasız bir ortam arar — koltukta sırtını yaslayıp ayaklarını çekmek bile “korunaklı” gelebilir. Depresyon veya kaygı arttığında yatak odası “tehlikeli” veya aşırı yalnız hissettirebiliyor.

Mutsuzluğu Yatak Odasına Taşımamak

Birçok kişi “odamı seviyorum, mutsuz enerjimi oraya sokmak istemiyorum” diyor. Salon “herkeslik” bir yer olduğu için orada uyumak, yatak odasını “temiz” ve güvenli tutma çabası gibi işliyor. Bu, olumsuz duyguları bir odaya hapsetmeme mekanizması.

Uyku Kaygısı ve Baskı Eksikliği

Yatakta “uyumam lazım” baskısı çok yüksek olur, özellikle insomnia veya depresyon varsa. Koltukta TV izlerken, rahatça yayılırken uyumak daha doğal gelir çünkü uyku “zorunluluk” gibi hissettirmez. Beyin, yatakla stres/uykusuzluk arasında bağlantı kurunca (koşullu uyku kaygısı) koltuk “nötr” ve rahat bir alternatif haline gelir.

Kendini Cezalandırma veya Değersiz Hissetme

Depresyonda kişi kendini “rahatı hak etmiyor” gibi hissedebilir. Güzel bir yatakta uyumak yerine konforsuz koltukta uyumak, bilinçaltında bir tür kendini cezalandırma veya “ben bunu bile hak etmiyorum” duygusu taşıyabilir.

Depresyonun Genel Etkisi

Depresyon uyku düzenini bozar: Bazen aşırı uyku ihtiyacı (hypersomnia), bazen uykusuzluk yaratır. Bu da alışılmadık yerlerde uyuma davranışını tetikler. Uyku ile depresyon arasında çift yönlü bir ilişki var — kötü uyku depresyonu kötüleştirir, depresyon da uykuyu bozar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
