Mutlu Anlarınızı Sürekli Fotoğraflıyorsanız Dikkat: Terapist İlişkilerdeki Gizli Riski Anlattı
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Çiftlerin romantik anları fotoğraflayıp paylaşması sosyal medyanın da hayatımızdaki yeriyle birlikte artık çok rastlanan bir durum. Peki bu alışkanlık ilişkinize iyi mi geliyor, yoksa sizi partnerinizden mi uzaklaştırıyor? Cinsel terapist Dr. Mindy DeSeta, her anı belgelemenin ilişkiye zarar verebileceğini anlattı. Peki hangi noktadan sonra bu alışkanlık sorun oluyor?
Kaynak: Parade
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Fotoğraf çekmek ile paylaşmak aynı şey değil
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Herkesin görmesi için kurgulanan anlar bağı zayıflatıyor
Çiftler neden her şeyi paylaşmak zorunda hissediyor?
Her anı belgelemek ilişkiyi 4 şekilde zorluyor
Hiç paylaşmamak da sorun olabilir
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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