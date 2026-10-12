Mutlu Anlarınızı Sürekli Fotoğraflıyorsanız Dikkat: Terapist İlişkilerdeki Gizli Riski Anlattı

Sürekli paylaşım ilişkiye baskı yapabildiği gibi sessizlik de yapabiliyor. Partneriniz kendi hayatını paylaşıp sizi paylaşmıyorsa bu büyük bir uyarı işareti olabilir. Dr. DeSeta, bazı insanların doğal olarak daha kapalı olduğunu, gizlilik ile sizi saklamanın farklı şeyler olduğunu söyledi. Anahtar ise iletişim. Paylaşmadan önce birbirinize sormak iyi bir sınır olabilir. İlişkinizle gurur duymak ve bunu paylaşmak aslında normal ve sağlıklı.