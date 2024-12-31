Mutlaka Katılman Gereken Anket: 2024'ü Yılın En İyi Şarkısını Seçerek Kapatıyoruz!

2024’ü unutulmaz kılacak bir final yapmak için sana ihtiyacımız var! Yılın en iyi şarkısını seçerek bu yılı harika bir şekilde kapatalım. Hangi parça seni en çok etkiledi? Senin oyunun çok önemli! Katıl, favorini seç ve 2024'ün müzik şölenine damganı vur!

Unutma, sadece tek oy hakkın var!