Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Mutfaktaki Alışkanlıklarına Göre Yemek Yaparken Bağıra Bağıra Söylemen Gereken O Şarkı Hangisi?

etiket Mutfaktaki Alışkanlıklarına Göre Yemek Yaparken Bağıra Bağıra Söylemen Gereken O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 18:01

Mutfakta yemek yaparken en iyi motive eden şeylerden bir tanesi de bağıra çağıra şarkı söylemektir değil mi?

Peki ya sen hangi şarkıyı söylemelisin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle ne sıklıkla kendini mutfakta bulduğunu öğrenelim!

2. Hangisi mutfaktaki seni daha iyi yansıtıyor?

3. Mutfakta vakit geçirirken müzik senin için olmazsa olmaz mıdır?

4. Hangisi seni daha fazla heyecanlandırır?

5. Yaptığın yemeğin kim için olduğu senin için önemli midir?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Ne tür yemekler yapmaktan hoşlanırsın?

7. Diyelim ki öğlen yemeği hazırlamak için mutfağa girdin, ilk yöneldiğin malzeme hangisi olur?

8. Mutfağa girdiğinde seni en çok motive eden şey ne?

9. Mutfaktaki zamanın son bulduğunda hangi duyguyu hissediyorsun?

Domates Biber Patlıcan!

Kek

Yemek de yaparım salçayla!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın