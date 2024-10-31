Mutfaktaki Alışkanlıklarına Göre Yemek Yaparken Bağıra Bağıra Söylemen Gereken O Şarkı Hangisi?
Mutfaktaki Alışkanlıklarına Göre Yemek Yaparken Bağıra Bağıra Söylemen Gereken O Şarkı Hangisi?
Mutfakta yemek yaparken en iyi motive eden şeylerden bir tanesi de bağıra çağıra şarkı söylemektir değil mi?
Peki ya sen hangi şarkıyı söylemelisin?
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1. Öncelikle ne sıklıkla kendini mutfakta bulduğunu öğrenelim!
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2. Hangisi mutfaktaki seni daha iyi yansıtıyor?
3. Mutfakta vakit geçirirken müzik senin için olmazsa olmaz mıdır?
4. Hangisi seni daha fazla heyecanlandırır?
5. Yaptığın yemeğin kim için olduğu senin için önemli midir?
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