Mutfakta Zamanını Nasıl Geçirdiğini Anlat, Bu Akşam Yapman Gereken Yemek Tarifini Söyleyelim!
Mutfakta Zamanını Nasıl Geçirdiğini Anlat, Bu Akşam Yapman Gereken Yemek Tarifini Söyleyelim!
Bu akşam için bir yemek planınız var mı? Belki de beraber harika bir tarif keşfedebiliriz! Testin sonunda👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk sorumuzla başlayalım! Mutfakta en çok hangi tür yemekleri hazırlamayı tercih edersin?
2. Yemek yaparken müzik dinler misin veya bir şeyler izler misin?
3. Peki, yemek yerken bir şeyler izler misin?
4. Yemek yaparken aldığın keyfi puanlamanı istiyoruz!
5. Ne sıklıkla yemek yapıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kendine ait bir tarifin var mı?
7. Sence yemek yapmak mı yoksa yemek mi daha güzel?
8. Son olarak, en sevmediğin mutfak işini seç!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın