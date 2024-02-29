Mutfakta Zamanını Nasıl Geçirdiğini Anlat, Bu Akşam Yapman Gereken Yemek Tarifini Söyleyelim!

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Not: Tam istediğiniz kıvamda olması için gıda termometresini kullanıp, dereceyi kendiniz seçin. Gıda termometresini lor toplarından birine batırın. Az pişmiş, çok pişmiş veya ikisinin arasında, tam istediğiniz gibi pişirin.

Malzemeler:

125 gram un

1 çay kaşığı kabartma tozu

125 gram lor peyniri

50 gram şeker

1 tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

10 gram tereyağı

10 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1. İlk olarak unu kabartma tozu ile birleştirin. Başka bir kasede lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı karıştırın. Un karışımını lor karışımına ekleyip karıştırarak hafif yapışkan bir hamur elde edin.

2. Kaşık yardımı ile minik toplar oluşturun ve Philips Airfryer 7000 XXL iç haznesine yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakabilirsiniz ama cihazın ekstra geniş iç haznesi size dilediğiniz kadar lor topu yapma imkanı sunacak. ✌️

3. Toplarınızı %99 daha az yağ gerektiren kişiselleştirilebilir pişirme ayarları sayesinde altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirin. Bu size her zaman leziz, yumuşak ve dışı istediğiniz çıtırlıkta atıştırmalıklar hazırlatacak.

Not: Geleneksel kızartma yönteminde 1 kg patates için ortalama 2 lt yağ kullanılırken, Philips Airfryer 7000 XXL ile yapılan 1 kg taze patates kızartması için sadece 1 kaşık yağ yeterlidir.

4. Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştırın ve üzerlerine pudra şekeri serperek servis tabağına alın.

Bizden söylemesi, bu lezzeti daha önce denemediğiniz için pişman olabilirsiniz! 🤪