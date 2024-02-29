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Mutfakta Zamanını Nasıl Geçirdiğini Anlat, Bu Akşam Yapman Gereken Yemek Tarifini Söyleyelim!

etiket Mutfakta Zamanını Nasıl Geçirdiğini Anlat, Bu Akşam Yapman Gereken Yemek Tarifini Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 19:02

Bu akşam için bir yemek planınız var mı? Belki de beraber harika bir tarif keşfedebiliriz! Testin sonunda👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Mutfakta en çok hangi tür yemekleri hazırlamayı tercih edersin?

2. Yemek yaparken müzik dinler misin veya bir şeyler izler misin?

3. Peki, yemek yerken bir şeyler izler misin?

4. Yemek yaparken aldığın keyfi puanlamanı istiyoruz!

5. Ne sıklıkla yemek yapıyorsun?

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6. Kendine ait bir tarifin var mı?

7. Sence yemek yapmak mı yoksa yemek mi daha güzel?

8. Son olarak, en sevmediğin mutfak işini seç!

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Kızarmış Lor Topları

Kızarmış Lor Topları

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Not: Tam istediğiniz kıvamda olması için gıda termometresini kullanıp, dereceyi kendiniz seçin. Gıda termometresini lor toplarından birine batırın. Az pişmiş, çok pişmiş veya ikisinin arasında, tam istediğiniz gibi pişirin.

Malzemeler:

  • 125 gram un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 125 gram lor peyniri

  • 50 gram şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 10 gram tereyağı

  • 10 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1. İlk olarak unu kabartma tozu ile birleştirin. Başka bir kasede lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı karıştırın. Un karışımını lor karışımına ekleyip karıştırarak hafif yapışkan bir hamur elde edin.

2. Kaşık yardımı ile minik toplar oluşturun ve Philips Airfryer 7000 XXL iç haznesine yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakabilirsiniz ama cihazın ekstra geniş iç haznesi size dilediğiniz kadar lor topu yapma imkanı sunacak. ✌️

3. Toplarınızı %99 daha az yağ gerektiren kişiselleştirilebilir pişirme ayarları sayesinde altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirin. Bu size her zaman leziz, yumuşak ve dışı istediğiniz çıtırlıkta atıştırmalıklar hazırlatacak. 

Not: Geleneksel kızartma yönteminde 1 kg patates için ortalama 2 lt yağ kullanılırken, Philips Airfryer 7000 XXL ile yapılan 1 kg taze patates kızartması için sadece 1 kaşık yağ yeterlidir.

4. Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştırın ve üzerlerine pudra şekeri serperek servis tabağına alın.

Bizden söylemesi, bu lezzeti daha önce denemediğiniz için pişman olabilirsiniz! 🤪

Sufle

Sufle

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 165°

Not: Tam istediğiniz kıvamda olması için kek modunda 8 dakika pişirebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 200 gr un

  • 100 gr tereyağı

  • 60 gr bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri çırparak başlayın.

2. Bu sırada çikolataları benmari usulü eritin.

3. Yumurta ve şekerler kıvam aldıktan sonra erittiğiniz çikolatayı ve yağı ekleyin.

4. Unu da yavaş yavaş ekleyin, bu sırada sürekli karıştırın.

5. Sufle kaplarınızı yağlayın ve karışımı bu kaplara pay edin.

6. Suflelerinizi Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak ve belirtilen sürede pişirin.

Bizden söylemesi, bu lezzeti daha önce denemediğiniz için pişman olabilirsiniz! 🤪

Ispanaklı Börek

Ispanaklı Börek

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Not: Tam istediğiniz kıvamda olması için gıda termometresini kullanıp, dereceyi kendiniz seçin. Gıda termometresini böreğe batırın. Az pişmiş, çok pişmiş veya ikisinin arasında, tam istediğiniz gibi pişirin. 

Malzemeler:

  • 2 yufka

  • 1 soğan

  • 500 gr ıspanak

  • 2 yemek kaşığı peynir

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • İsteğe göre baharatlar

Yapılışı:

1. Ispanakları ve soğanları ince ince doğrayın.

2. Soğanları tavaya alarak kavurun, ardından salçayı ekleyin.

3. Üzerine ıspanakları alın ve kavurun. Son olarak baharatları ekleyin.

4. Harç piştikten sonra içine peyniri ilave edin.

5. Yufkayı ikiye bölün ve her tarafın ucu boyunca iç harcı koyun. 

6. Gül böreği şeklinde sardıktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve üzerine yağ gezdirin.

7. Hazırladığınız börekleri belirtilen süre ve derecede pişirin.

Leziz mi leziz börekler yapmak sandığınızdan çok daha kolay. 😋

Bizden söylemesi, bu lezzeti daha önce denemediğiniz için pişman olabilirsiniz! 🤪

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