Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Mutfakta Yemek Yaparken Keyfini ve Yemeğin Lezzetini Katlayarak Artıracak 12 Şarkı

etiket Mutfakta Yemek Yaparken Keyfini ve Yemeğin Lezzetini Katlayarak Artıracak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 19:12

Yemek yaparken sıkılıyor ve kendine bir eşlikçi arıyorsan, bu listemiz tam sana göre! Listedeki her şarkı şüphesiz yemeğine enerji ve lezzet katacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kırklarelili Sercan & Kobra Murat - Yemekte Yaparım Salçayla

2. Nil Karaibrahimgil - Kek

3. Hande Yener - Kırmızı

4. Rober Hatemo - Senden Çok Var

5. Lara - Katmer Katmer

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Atiye - Salla

7. Hepsi - Aşk Sakızı

8. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı?

9. Ayse Hatun Önal - Çak Bir Selam (Gurcell Style Mix)

10. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Simge - Aşkın Olayım (Onurr)

12. Demet Akalın - Nazar

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?