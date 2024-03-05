Mutfakta Yemek Yaparken Keyfini ve Yemeğin Lezzetini Katlayarak Artıracak 12 Şarkı
Mutfakta Yemek Yaparken Keyfini ve Yemeğin Lezzetini Katlayarak Artıracak 12 Şarkı
Yemek yaparken sıkılıyor ve kendine bir eşlikçi arıyorsan, bu listemiz tam sana göre! Listedeki her şarkı şüphesiz yemeğine enerji ve lezzet katacak!
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1. Kırklarelili Sercan & Kobra Murat - Yemekte Yaparım Salçayla
2. Nil Karaibrahimgil - Kek
3. Hande Yener - Kırmızı
4. Rober Hatemo - Senden Çok Var
5. Lara - Katmer Katmer
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6. Atiye - Salla
7. Hepsi - Aşk Sakızı
8. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı?
9. Ayse Hatun Önal - Çak Bir Selam (Gurcell Style Mix)
10. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
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11. Simge - Aşkın Olayım (Onurr)
12. Demet Akalın - Nazar
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